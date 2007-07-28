Доработки на сайте (ASP.NET + MSSQL)

Определить и по возможности устранить существующие уязвимости сайта (PHP+MySQL). Протестировать хостинг, на котором расположен сайт. Дать общую оценку безопасности и рекомендации.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте www..........убрать- кораблик, ручки. Раздел "Новинки" переделать на "Новости, добавление текста с возможностью встаки картинок+ слова с возможностью ссылки на другую страницу. "Каталог" улучшить фунуционал ("Ручки"---- вниз Lecce Pen и др.показать в каталоге ). В разделе "Новинки" --- возможность добавления минимум 10 картинок на страницу, лучше 2 картинки по горизонтали, те. 20 картинок на страницу). Серая полоса под корабликом--- возможность разместить баннеры. № телефона, "Новинки", "Каталог" поменять белый цвет на другой. Картинки даны 300х300, надо 500х500.Это минимум.
Принимаются Ваши предложения по сайту.
PS: Просьба учеников, кидал компьютерных не Беспокоиться!
Предложения в приватное общение.
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