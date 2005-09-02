cyberlife

Артем cyberlife

 
37 летРоссия/Уфа
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется верстка макета

    Срочно требуется отверстать макет. (главная и внутренняя) Требования: блочная, резина, валидноcть, кроссбраузерность (ff, ie, opera, chrome). Макет простой, два исполнителя подряд взяли и пропали, поэтому если сейчас у вас нет времени - прошу мое время и нервы ...

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль тестирования асинхронного адаптера (ассемблер)

    Требуется разработать программный модуль тестирования последовательного асинхронного адаптера на основе микросхемы 116550A на языке ассемблера с использованием заглушки для COM-порта.

    Системное программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка и написание CMS

    $100

    Требуется человек или команда, которые свободно и очень профессионально владеют валидной кроссбраузерной блочной версткой. А также могут писать CMS под требования заказчика, можно на основе существующей. Портфель обязателен. Поклонников табличной верстки просьба не беспокоить. Проектов много... т.к. ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Линк-менеджер со своим скриптом для обмена ссылками

    Нужен профессиональный линк-менеджер с большим опытом и своими базами. Интересуют расценки на фиксированное поднятие тИЦа на 100 единиц. Нужно поднять до 1000-2000. Строго тематический обмен, линкаторы и прочие отпадают сразу же. Тематика проекта: строительство, инженерные системы, ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Требуется HTML-верстальщик

    $50

    Требуется верстальщик, который свободно и очень профессионально владеет версткой HTML c использованием CSS. Портфель обязателен. Поклонников табличной верстки просьба не беспокоить.

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
stanma
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$2
10 баллов
18 лет назад
Требуется HTML-верстальщик
Отличный заказчик, приятно работать, снисходительно отнесся к проблемам по "времени". В общем - очень приятно работать и выдавать результаты.
Работа выполнена. Человек отвественный. Владеет профессионально блочной версткой. Проект выполнен профессионально и качественно. Будем и в дальнейшем с ним работать. Уровнем остался очень доволен.
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