Требуется человек или команда, которые свободно и очень профессионально владеют валидной кроссбраузерной блочной версткой. А также могут писать CMS под требования заказчика, можно на основе существующей. Портфель обязателен. Поклонников табличной верстки просьба не беспокоить. Проектов много... т.к. ...