Нужен программист с опытом интеграции на UMI.CMS. Также необходим опыт по парсингу.
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен программист с большим опытом интеграции на UMI.CMS. Укажите срок, стоимость и опыт работы с данной CMS.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Срочно требуется отверстать макет. (главная и внутренняя) Требования: блочная, резина, валидноcть, кроссбраузерность (ff, ie, opera, chrome). Макет простой, два исполнителя подряд взяли и пропали, поэтому если сейчас у вас нет времени - прошу мое время и нервы ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется разработать программный модуль тестирования последовательного асинхронного адаптера на основе микросхемы 116550A на языке ассемблера с использованием заглушки для COM-порта.Системное программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Требуется человек или команда, которые свободно и очень профессионально владеют валидной кроссбраузерной блочной версткой. А также могут писать CMS под требования заказчика, можно на основе существующей. Портфель обязателен. Поклонников табличной верстки просьба не беспокоить. Проектов много... т.к. ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $100
Нужно сверстать макет блочкой и написать для этого сайта cms-ку(простенькую). Требования: полная валидность страниц, MySQL, PHP.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен18 лет назад
Нужен профессиональный линк-менеджер с большим опытом и своими базами. Интересуют расценки на фиксированное поднятие тИЦа на 100 единиц. Нужно поднять до 1000-2000. Строго тематический обмен, линкаторы и прочие отпадают сразу же. Тематика проекта: строительство, инженерные системы, ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $50
Требуется верстальщик, который свободно и очень профессионально владеет версткой HTML c использованием CSS. Портфель обязателен. Поклонников табличной верстки просьба не беспокоить.HTML-верстка1 исполнительЗавершен18 лет назад