Дизайн и разработка WEB-проектов, создание баннеров, логотипов.
Разработка WEB-проектов с нуля, возможна техническая поддержка, создание рекламных баннеров, логотипов, администрирование web-сайтов.
Контактная информация:
E-mail: [email protected]
ICQ: 213100371
Работа: Администрация Ординского муниципального района Пермского края
Должность: системный администратор
Действие аккаунта приостановлено!
Сайты «под ключ»
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Системы управления (CMS)
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Тестирование сайтов
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