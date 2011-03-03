stiflerwen

Дмитрий stiflerwen

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Дизайн и разработка WEB-проектов, создание баннеров, логотипов.

Разработка WEB-проектов с нуля, возможна техническая поддержка, создание рекламных баннеров, логотипов, администрирование web-сайтов.

Контактная информация:

E-mail: [email protected]

ICQ: 213100371

Работа: Администрация Ординского муниципального района Пермского края

Должность: системный администратор

Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга