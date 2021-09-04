Экзамен по программной инженерии включает три письменных задания: описание этапов разработки ПО, проектирование с использованием диаграмм UML и применение шаблонов объектно-ориентированного проектирования. На выполнение всех заданий отведено 1 час. Полное описание экзамена доступно в ворд файле.
- $17Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт3 года назад
Создайте класс алгоритма Decision Tree на Python с параметрами для ограничения обучения и функциями для обучения, предсказания, расчета точности и сохранения модели. Используйте датасет digits из sklearn и реализуйте график точности для различных параметров. Обеспечьте корректное вычисление энтропии и разделение выборки, а также реализуйте Confusion Matrix для тестовой выборки.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
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Требуется заполнить заявку для участия в конкурсе 'Студенческий стартап'. Необходимо зарегистрироваться по указанной ссылке, выбрать конкурс и любой 'лот'. Заполните все требуемые разделы и убедитесь, что сохраняете прогресс. Срок выполнения до 11 апреля.Управление проектами1 заявкаЗакрыт3 года назад
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Необходимо подготовить реферат, тест и презентацию на тему 'Блокчейн и криптовалюты' по заданным шаблонам. Форматы документов: docx для реферата и теста, pptx для презентации. Срок выполнения заказа - до 25 декабря.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $20Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗавершен3 года назад
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Контрольная работа включает задачи и тесты для проверки знаний по терминам. Подготовьте ответы на контрольные задания и выполните тесты для успешного прохождения.Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт3 года назад
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Требуется разработать 3 программы на Python с детальной документацией в виде комментариев в коде. Каждая программа должна быть понятна и легко воспринимаема, что позволит разобраться в ее функционале.Лабораторные работынет заявокЗакрыт3 года назад
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Требуется разработать 3 программы на Python с детальными комментариями к коду. Используйте только библиотеки numpy и matplotlib. Задания должны быть понятны и доступны для понимания. Срок выполнения — до 16 декабря.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
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Необходимо изменить вид интерфейса готовой программы на Matlab и подготовить отчет объемом 15 страниц без приложения. Подробное описание и пример отчета предоставлены. Срок выполнения задания составляет 7 дней.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен4 года назад
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Необходимо изменить вид интерфейса существующей Matlab программы и подготовить отчет объемом 15-17 страниц. Пример отчета предоставлен. Важно, чтобы отчет прошел антиплагиат.Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт4 года назад
- $14
Требуется изменить вид интерфейса программы на Matlab и подготовить отчет объемом 15-17 страниц. Пример отчета предоставлен. В коде программы, который находится в конце файла, необходимо внести улучшения и изменения для улучшения пользовательского опыта.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $7
Нужно сделать задания в exelКонтрольные, Задачи и Тесты6 заявокЗакрыт4 года назад
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Решения прислать в виде фото разборчивым почерком. 1) Известно, что 20% партий между футбольными командами A и B заканчиваются вничью, 50% — в пользу A, остальные — в пользу ...Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗавершен4 года назад