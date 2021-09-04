stud2

Иван stud2

 
23 года
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Программная инженерия экзамен

    $17

    Экзамен по программной инженерии включает три письменных задания: описание этапов разработки ПО, проектирование с использованием диаграмм UML и применение шаблонов объектно-ориентированного проектирования. На выполнение всех заданий отведено 1 час. Полное описание экзамена доступно в ворд файле.

    Контрольные, Задачи и Тестынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Программа на Python. Машинное обучение.

    Создайте класс алгоритма Decision Tree на Python с параметрами для ограничения обучения и функциями для обучения, предсказания, расчета точности и сохранения модели. Используйте датасет digits из sklearn и реализуйте график точности для различных параметров. Обеспечьте корректное вычисление энтропии и разделение выборки, а также реализуйте Confusion Matrix для тестовой выборки.

    PythonМашинное обучение
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Заполнить заявку студенческий стартап

    $13

    Требуется заполнить заявку для участия в конкурсе 'Студенческий стартап'. Необходимо зарегистрироваться по указанной ссылке, выбрать конкурс и любой 'лот'. Заполните все требуемые разделы и убедитесь, что сохраняете прогресс. Срок выполнения до 11 апреля.

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Реферат на тему "Блокчейн и криптовалюты"

    $14

    Необходимо подготовить реферат, тест и презентацию на тему 'Блокчейн и криптовалюты' по заданным шаблонам. Форматы документов: docx для реферата и теста, pptx для презентации. Срок выполнения заказа - до 25 декабря.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Тер. вер.

    $11

    Контрольная работа включает задачи и тесты для проверки знаний по терминам. Подготовьте ответы на контрольные задания и выполните тесты для успешного прохождения.

    Контрольные, Задачи и Тесты1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Программы на Python

    $25

    Требуется разработать 3 программы на Python с детальной документацией в виде комментариев в коде. Каждая программа должна быть понятна и легко воспринимаема, что позволит разобраться в ее функционале.

    Python
    Лабораторные работынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Python. 3 программы.

    $25

    Требуется разработать 3 программы на Python с детальными комментариями к коду. Используйте только библиотеки numpy и matplotlib. Задания должны быть понятны и доступны для понимания. Срок выполнения — до 16 декабря.

    Python
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отчет по программе Matlab

    $20

    Необходимо изменить вид интерфейса готовой программы на Matlab и подготовить отчет объемом 15 страниц без приложения. Подробное описание и пример отчета предоставлены. Срок выполнения задания составляет 7 дней.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Matlab программа и отчёт

    $20

    Необходимо изменить вид интерфейса существующей Matlab программы и подготовить отчет объемом 15-17 страниц. Пример отчета предоставлен. Важно, чтобы отчет прошел антиплагиат.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Matlab программа и отчёт

    $14

    Требуется изменить вид интерфейса программы на Matlab и подготовить отчет объемом 15-17 страниц. Пример отчета предоставлен. В коде программы, который находится в конце файла, необходимо внести улучшения и изменения для улучшения пользовательского опыта.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Теория вероятностей

    $7

    Решения прислать в виде фото разборчивым почерком. 1) Известно, что 20% партий между футбольными командами A и B заканчиваются вничью, 50% — в пользу A, остальные — в пользу ...

    Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

natalia_levr
Наталья 
44 года
4 года в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
3 года назад
Задания по матем. статистике в excel
Все в порядке
Быстро и качественно, спасибо)
Ответный отзыв
AnnaBakhareva
Анна 
40 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Отчет по программе Matlab
Рекомендую заказчика!
Работа была выполнена быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
amir1801
Амир 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
4 года назад
Теория вероятностей
Отлично
Сделал качественно и быстро
Ответный отзыв