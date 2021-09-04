Создайте класс алгоритма Decision Tree на Python с параметрами для ограничения обучения и функциями для обучения, предсказания, расчета точности и сохранения модели. Используйте датасет digits из sklearn и реализуйте график точности для различных параметров. Обеспечьте корректное вычисление энтропии и разделение выборки, а также реализуйте Confusion Matrix для тестовой выборки.