Нужно сделать программу под Windows переводчик сайтов на украинский работающий через http://translate.google.com/ на входе список урлов сайтов которые нужно перевести - на выходе украинские статические версии дополнительные функции количество страниц которое переводить (например 100) убирать все внешние ссылки убирать ...
- $50Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужен скрипт на пхп, либо программа под виндоус которая будет делать следующее зайдет например на страницу http://74.125.43.132/translate_c?hl=ru&ie=UTF-8&sl=ru&tl=uk&u=http://turmir.com/ удалит верхний фрейм, зайдя по ссылке "Удалить фрейм" почистит код от всякого мусора и немного добавит, изменит ссылки и сохранит ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно быстренько написать скрипт PHP который залогинится в аккаунт Blogger.com (google аккаунт) и далее проверит На странице http://www.blogger.com/create-blog.g заняты ли данные скрипту адресса блогов или нет. и просто выдаст какие свободны а какие - нет.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Вобщем нужно - хостить гдето большое количество информации а если быть точным - фильмы нужно разработать программное обеспечение которое будет разбивать закачиваемый файл на архивы и заливать на гмайл в виде вложений - это возможно и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $200
Есть скрпит копирования сайтов webcopier я его немного модифицировал под свои нужды, но знаний в программировании и времени недостаточно, - поэтому требуется толковый программист, который доведет задачу до ума, а также возьмется за поддержание работы ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
Движок доски обьявлений - do1.ru, есть база обьявлений, нужно сделать скрипт который будет добавлять в базу доски обьявления, почти все готово, нехватает времени закончить стучите в асюВеб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно написать модуль, или чтото в этом роде чтобы при навешивании на VB незарегистрированые пользователи могли отправлять сообщения введя свой email, пароль и капчу, ну и само сообщение сообщение размещается, пользователь автоматически регистрируется, но, если в течение ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется программист PHP, возможно на постоянное сотрудничество, требования: 1. Быстрое и качественное выполнение работы(без боков...) 2. Желательно, постоянное присутсвие ОНЛАЙН (ну хотябы не теряться на недели...) 3. Знания в области рег выражений, MySQL, желательно опыт создания движков для ...Веб-программирование21 заявкаЗакрыт18 лет назад
- $100
Студии нужен верстальщик, для сложной табличной и верстки, опыт работы обязательно...HTML-верстка10 заявокЗакрыт18 лет назад