studio-w

Гость studio-w

 
38 летУкраина/Одесса
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Студия, создания и продвижения сайтов.

  • Переводчик сайтов

    $50

    Нужно сделать программу под Windows переводчик сайтов на украинский работающий через http://translate.google.com/ на входе список урлов сайтов которые нужно перевести - на выходе украинские статические версии дополнительные функции количество страниц которое переводить (например 100) убирать все внешние ссылки убирать ...

    PHPHTML
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод и сохранение страниц

    $50

    Нужен скрипт на пхп, либо программа под виндоус которая будет делать следующее зайдет например на страницу http://74.125.43.132/translate_c?hl=ru&amp;ie=UTF-8&amp;sl=ru&amp;tl=uk&amp;u=http://turmir.com/ удалит верхний фрейм, зайдя по ссылке "Удалить фрейм" почистит код от всякого мусора и немного добавит, изменит ссылки и сохранит ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт логина в Blogger.com

    Нужно быстренько написать скрипт PHP который залогинится в аккаунт Blogger.com (google аккаунт) и далее проверит На странице http://www.blogger.com/create-blog.g заняты ли данные скрипту адресса блогов или нет. и просто выдаст какие свободны а какие - нет.

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Использование Gmail.com под файлсервер

    Вобщем нужно - хостить гдето большое количество информации а если быть точным - фильмы нужно разработать программное обеспечение которое будет разбивать закачиваемый файл на архивы и заливать на гмайл в виде вложений - это возможно и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка скрипта + дальнейшая поддержка

    $200

    Есть скрпит копирования сайтов webcopier я его немного модифицировал под свои нужды, но знаний в программировании и времени недостаточно, - поэтому требуется толковый программист, который доведет задачу до ума, а также возьмется за поддержание работы ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Модернизация VB

    $50

    Нужно написать модуль, или чтото в этом роде чтобы при навешивании на VB незарегистрированые пользователи могли отправлять сообщения введя свой email, пароль и капчу, ну и само сообщение сообщение размещается, пользователь автоматически регистрируется, но, если в течение ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Работа для программиста

    $100

    Требуется программист PHP, возможно на постоянное сотрудничество, требования: 1. Быстрое и качественное выполнение работы(без боков...) 2. Желательно, постоянное присутсвие ОНЛАЙН (ну хотябы не теряться на недели...) 3. Знания в области рег выражений, MySQL, желательно опыт создания движков для ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    18 лет назад