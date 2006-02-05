studio3

Гость studio3

 
NaN летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Краткий список услуг:

- фирменный стиль, логотип

- полиграфический дизайн

- разработка дизайна сайта

- установка электронных магазинов

- создание баннеров

- создание flash-роликов

- дизайн рекламной продукции

- кодировние и наполнение сайтов

- поддержка и раскрутка сайтов

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Покупаем сайты с высокой посещаемостью.

Дизайн сайта

  • Разработка фирменного стиля

    1. Словесный товарный знак 2. Графический товарный знак 3. Фирменный шрифт 5. Слоган Носители фирменного стиля: фирменный бланк, конверт, визитная карточка, папка, флаер, прайс-лист. Рекламная продукция и сувениры: проспект, буклет, плакат, календари, ручки, брелки, зажигалки, вывеска, рекламные ...

    Фирменный стиль4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад