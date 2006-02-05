1. Словесный товарный знак 2. Графический товарный знак 3. Фирменный шрифт 5. Слоган Носители фирменного стиля: фирменный бланк, конверт, визитная карточка, папка, флаер, прайс-лист. Рекламная продукция и сувениры: проспект, буклет, плакат, календари, ручки, брелки, зажигалки, вывеска, рекламные ...
Краткий список услуг:
- фирменный стиль, логотип
- полиграфический дизайн
- разработка дизайна сайта
- установка электронных магазинов
- создание баннеров
- создание flash-роликов
- дизайн рекламной продукции
- кодировние и наполнение сайтов
- поддержка и раскрутка сайтов
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Покупаем сайты с высокой посещаемостью.
- Фирменный стиль4 заявкиЗакрыт18 лет назад
Купим несколько готовых сайтов. Посещаемость: не менее 500 уникальных посетителей в день Дизайн: не имеет значения, сделаем сами Тематика: любая Контакты: ася 269-524-200 [email protected] www.nomer3.comЭкономика и Право3 заявкиЗакрыт18 лет назад