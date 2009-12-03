Качественная xhtml/css-верстка сайтов

Верстка ТОЛЬКО блочная.

Знания:

- HTML, XHTML, XML, CSS, PHP

- Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, GIMP, Inkscape, оптимизация графики

- основы юзабилити

Верстка:

- технологии XHTML и CSS

- таблицы – только для представления табличных данных

- соответствие веб-стандартам – проверка валидатором

- первичная оптимизация для поисковых систем

- обязательная проверка в Internet Explorer 6,7,8, Firefox, Opera, Safari, Google Chrome, Konqueror. Другие браузеры – по договоренности

- умная нарезка графики

- скидка до 50% на вторичные страницы

- опыт верстки крупных проектов

- html-оформление почтовых рассылок

- пожизненная гарантия

Сертификаты:

1. INTUIT

- Введение в HTML

http://www.intuit.ru/diploma/FYNSKdsT5ATV/P00006973/

- Применение каскадных таблиц стилей (CSS)

http://www.intuit.ru/diploma/FYNSKdsT5ATV/P00014096/

2. RetraTech

- HTML программирование

- Каскадные таблицы стилей CSS

http://www.certifications.ru/publicresults.php?tu_id=85617

3. Центр компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ им. Н.Э. Баумана

- Adobe Photoshop CS2 Specialist

http://www.specialist.ru/?public=304983

Образование: высшее техническое (инженер)