Верстка ТОЛЬКО блочная.
Знания:
- HTML, XHTML, XML, CSS, PHP
- Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, GIMP, Inkscape, оптимизация графики
- основы юзабилити
Верстка:
- технологии XHTML и CSS
- таблицы – только для представления табличных данных
- соответствие веб-стандартам – проверка валидатором
- первичная оптимизация для поисковых систем
- обязательная проверка в Internet Explorer 6,7,8, Firefox, Opera, Safari, Google Chrome, Konqueror. Другие браузеры – по договоренности
- умная нарезка графики
- скидка до 50% на вторичные страницы
- опыт верстки крупных проектов
- html-оформление почтовых рассылок
- пожизненная гарантия
Сертификаты:
1. INTUIT
- Введение в HTML
http://www.intuit.ru/diploma/FYNSKdsT5ATV/P00006973/
- Применение каскадных таблиц стилей (CSS)
http://www.intuit.ru/diploma/FYNSKdsT5ATV/P00014096/
2. RetraTech
- HTML программирование
- Каскадные таблицы стилей CSS
http://www.certifications.ru/publicresults.php?tu_id=85617
3. Центр компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ им. Н.Э. Баумана
- Adobe Photoshop CS2 Specialist
http://www.specialist.ru/?public=304983
Образование: высшее техническое (инженер)
- Frеi-gnаde.de130 просмотров
- Для livestreet-шаблона124 просмотра
- Винoшоп166 просмотров
- ГК Пиoнер173 просмотра
- Яшмa Золoто132 просмотра
- АC-productiоn132 просмотра
- Krnаc.dе160 просмотров
- Пoлет-Элита151 просмотр
- Аiki framework147 просмотров
- Rucоpyright175 просмотров
- Jabroni159 просмотров
- Фестивaль реклaмы160 просмотров