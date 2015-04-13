Написание текстов различного характера быстро и грамотно.

Проблем со знанием норм и правил великого и могучего русского языка никогда не было и не будет ;) Ввиду чего предлагаю свою посильную помощь в написании различного рода текстов (статьи, отзывы, сочинения, возможны по договоренности иные формы) на широкий спектр тематик. Грамотно и быстро. Также занимаюсь обработкой фотографий (ретушь, корректировка по цвету) на любительском уровне в графическом редакторе Adobe Photoshop.