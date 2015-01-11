super_botan

Дизайн в PSD файлике: ph4s.ru/Lucerna_site.psd Требуется сверстать в HTML Требования к вёрстке: Кросс браузерность резина шапки Семантичный код HTML5 CSS3 JS на ...
HTML-верстка42 заявки
Закрыт
8 лет назад
Дизайн в PSD файлике: ph4s.ru/Lucerna_site.psd Требуется сверстать в HTML Требования к вёрстке: Кросс браузерность резина шапки Семантичный код HTML5 CSS3 JS на ...
Есть сайт ph4s.ru Хочется его преобразовать во что-то новое. В хорошую современную библиотеку. Должно быть приятно смотреть на мониторах от 1200 px в ширину. Станицы и элементы для дизайна: 0) ...