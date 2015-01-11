super_botan

Илья super_botan

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Вёрска сайта

    Дизайн в PSD файлике: ph4s.ru/Lucerna_site.psd Требуется сверстать в HTML Требования к вёрстке:  Кросс браузерность резина шапки Семантичный код HTML5 CSS3 JS на ...

    HTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка42 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Новый дизайн для сайт + вёрстка

    Есть сайт ph4s.ru Хочется его преобразовать во что-то новое. В хорошую современную библиотеку. Должно быть приятно смотреть на мониторах от 1200 px в ширину. Станицы и элементы для дизайна: 0) ...

    CSS
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад