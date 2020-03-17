svetlana_khan

Верстальщик

Я верстальщик/junior-разработчик.

Знаю HTML, CSS-3, MS Word, БЭМ, JavaScript. Также понимаю основные концепции работы по методологии SCRUM. Есть опыт работы с C# WinForms.

Уверенный пользователь Windows/Mac OS.

Мои плюсы: максимально быстрое решение поступающих задач, стараюсь делать все сразу, не откладывая. Ответственная в работе, тестирую свои работы.