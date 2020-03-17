svetlana_khan

Светлана Хан svetlana_khansvetlana_khan
25 летРоссия/Волгоград
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Верстальщик
Я верстальщик/junior-разработчик.
Знаю HTML, CSS-3, MS Word, БЭМ, JavaScript. Также понимаю основные концепции работы по методологии SCRUM. Есть опыт работы с C# WinForms.
Уверенный пользователь Windows/Mac OS.
Мои плюсы: максимально быстрое решение поступающих задач, стараюсь делать все сразу, не откладывая. Ответственная в работе, тестирую свои работы.
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