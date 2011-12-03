Виктор - превосходно справился с поставленной задачей, я за вменяемые деньги и в короткие сроки получил именно тот результат, который мне был нужен, а также массу полезных рекомендаций по его применению. Приятно общаться, очень оперативная сдача задачи, исполнительность, ответственность. С большим удовольствием обращусь к Виктору по аналогичным задачам впоследствии.