svito

Виктор svito

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

vickivanov
Виталий 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$60
10 баллов
13 лет назад
Нужен парсер сайта
Виктор - превосходно справился с поставленной задачей, я за вменяемые деньги и в короткие сроки получил именно тот результат, который мне был нужен, а также массу полезных рекомендаций по его применению. Приятно общаться, очень оперативная сдача задачи, исполнительность, ответственность. С большим удовольствием обращусь к Виктору по аналогичным задачам впоследствии.
Отличный заказчик! Чёткая постановка задачи, своевременная оплата. Сотрудничеством доволен на 200%.
Ответный отзыв
Ms-Dred
40 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Парсер картинок
Написал отличный парсер, быстро и качественно. Плюс ко всему снабдил парсер дополнительными мозгами, которые мы не оговаривали. Очень хороший исполнитель.
Отличный заказчик! Чёткое ТЗ, своевременная оплата.
Ответный отзыв
Ivanopulus
Иван 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$80
10 баллов
13 лет назад
Парсер каталога одного сайта
SQL
Замечательно все сделал!
nikolazub
Николай 
65 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
13 лет назад
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HTMLJavaScriptPHP
Виктор - хороший программист и очень ответственный человек. С поставленными задачами справился. Спасибо за проделанную работу.