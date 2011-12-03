Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
13 лет назад
Виктор - превосходно справился с поставленной задачей, я за вменяемые деньги и в короткие сроки получил именно тот результат, который мне был нужен, а также массу полезных рекомендаций по его применению. Приятно общаться, очень оперативная сдача задачи, исполнительность, ответственность. С большим удовольствием обращусь к Виктору по аналогичным задачам впоследствии.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Чёткая постановка задачи, своевременная оплата. Сотрудничеством доволен на 200%.
$40
10 баллов
13 лет назад
Написал отличный парсер, быстро и качественно. Плюс ко всему снабдил парсер дополнительными мозгами, которые мы не оговаривали. Очень хороший исполнитель.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Чёткое ТЗ, своевременная оплата.
$80
10 баллов
13 лет назад
SQL
Замечательно все сделал!
$15
10 баллов
13 лет назад
HTMLJavaScriptPHP
Виктор - хороший программист и очень ответственный человек. С поставленными задачами справился. Спасибо за проделанную работу.