Нужно из набора тезисов сделать хороший продающий текст про компанию.
Копирайтинг26 заявок
Закрыт
12 лет назад
Нужно из набора тезисов сделать хороший продающий текст про компанию.
необходимо сделать чтоб при нажатии на картинку на ее месте открывалось видео с vimeo.com (не в новом окне а вместо картинки) адрес сайта http://artekz.ru/ku/home.html
Нужно свертстать сайт из одной страницы
Необходимо сделать несколько слайдов для перезентации в духе примера
Необходимо создание качественных рекламных макетов для журнала