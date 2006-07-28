Необходима небольшое приложение под windows phone 8 (Nokia Lumia 920). Задача предварительная такая: Она постоянно запущена и мониторит людей. Как только определит лицо и улыбку, фотографирует его и отправляет на facebook и twitter. Интересует сроки и ...
- Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- Закрыт12 лет назад
- $50
Необходимо заверстать в HTML пару страниц. Одна из них совсем маленькая, а другая побольше :) Главное кроссбраузерность и высокое качество исполнения. Срок выполнения 1 день Подробности победителю.HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Имеется форум (phpBB, VB или другой). Стоит у себя на сервере, потому имеем доступ к его базе. Так же имеется еще одна база с информацией, которая лежит на том же сервере. Требуется скрипт на PHP, ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $50
Требуется написать скрипт для поиска истекших доменов Скрипт должен показывать PR и ТИЦ, фильтровать по выражению найденные домены. Проверка на бан Проверка через прокси.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $15
Нужен скрипт граббер контента с одного сайта (Адрес скажу победителю). Информация текстовая. Сохранить в дамп базы Mysql. Работы знающему человеку на 30 минут. Тем более имеющему опыт и готовые решения.Закрыт17 лет назад
- $40
Нужен скрипт для грабления баз (категории и сами объявления с контактами и картинками) с досок объявлений в Mysql. Конкретно с досок narashvat.ru, e-bizns.ru, do.axes.ru. С возможностью добавления других досок.Закрыт17 лет назад
- $50
Нужен скрипт доски объявлений с полным функционалом как http://do.axes.ru/ Управление объявлениями, в т.ч. коммерческими, рекламными модулями, подъем объявлений за WM, оптимизация под поисковики.. Инициатива по функционалу приветствуется. Более подробно по запросу.Закрыт17 лет назад