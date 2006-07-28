swap

Евгений swap

 
49 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Приложение для Windows phone 8

    Необходима небольшое приложение под windows phone 8 (Nokia Lumia 920). Задача предварительная такая: Она постоянно запущена и мониторит людей. Как только определит лицо и улыбку, фотографирует его и отправляет на facebook и twitter. Интересует сроки и ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка 1,5 страниц

    $50

    Необходимо заверстать в HTML пару страниц. Одна из них совсем маленькая, а другая побольше :) Главное кроссбраузерность и высокое качество исполнения. Срок выполнения 1 день Подробности победителю.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Автонаполнитель форума

    $50

    Имеется форум (phpBB, VB или другой). Стоит у себя на сервере, потому имеем доступ к его базе. Так же имеется еще одна база с информацией, которая лежит на том же сервере. Требуется скрипт на PHP, ...

    PHP
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Поиск истекших доменов

    $50

    Требуется написать скрипт для поиска истекших доменов Скрипт должен показывать PR и ТИЦ, фильтровать по выражению найденные домены. Проверка на бан Проверка через прокси.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Граббер контента

    $15

    Нужен скрипт граббер контента с одного сайта (Адрес скажу победителю). Информация текстовая. Сохранить в дамп базы Mysql. Работы знающему человеку на 30 минут. Тем более имеющему опыт и готовые решения.

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт грабления баз с досок объявлений

    $40

    Нужен скрипт для грабления баз (категории и сами объявления с контактами и картинками) с досок объявлений в Mysql. Конкретно с досок narashvat.ru, e-bizns.ru, do.axes.ru. С возможностью добавления других досок.

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доска объявлений

    $50

    Нужен скрипт доски объявлений с полным функционалом как http://do.axes.ru/ Управление объявлениями, в т.ч. коммерческими, рекламными модулями, подъем объявлений за WM, оптимизация под поисковики.. Инициатива по функционалу приветствуется. Более подробно по запросу.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
dikgenius
Дмитрий 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$70
10 баллов
16 лет назад
Автонаполнитель форума
Приятно было работать с заказчиком. Заказчик пребывал все время моей работы в онлайн, и сразу отвечал на все уточняющие вопросы по проекту. Система оплаты тоже удобная, в конце каждого дня, после завершения каждого этапа работы. Рекомендую.
Парень молодец. Быстро и грамотно сделал. Даже больше чем надо. Очень рекомендую.
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