swasher

Иван swasher

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

mizeri07
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
63 отзыва
$100
10 баллов
12 лет назад
Буклеты для моряков
Иван отличный заказчик и приятный в общении человек, всегда на связи, сотрудничеством по проекту довольна, мои 10 баллов и рекомендации!
Отличная работа, продукт выполнен в срок и в соответствии с бюджетом. Екатерина хорошо относится к критике и доработкам, даже когда клиент не знает чего хочет -)
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