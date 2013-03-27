$1000
Добрый день, Требуется yii програмист на завешраюшию стадию проекта с дальнейшим ростом и тех.обслуживанием. Готов поговорить со всеми заинтересованнымим. Бюджет от 1000 usd
Веб-программирование8 заявок
Закрыт
10 лет назад
Добрый день, Требуется yii програмист на завешраюшию стадию проекта с дальнейшим ростом и тех.обслуживанием. Готов поговорить со всеми заинтересованнымим. Бюджет от 1000 usd
Добрый день, Требуется yii програмист на завешраюшию стадию проекта с дальнейшим ростом и тех.обслуживанием. Готов поговорить со всеми заинтересованнымим. Бюджет от 1000 eur
Разработка дизайна и создание буклета в двух вариантах на *pdf и типографию