Нужно создать биржу контента. Приглашаю специалиста, имеющего опыт в создании подобных проектов.(портфолио обязательно), серьёзное отношение. ТЗ Заказчик => биржа => копирайтер => биржа => заказчик Личные кабинеты, интеграция платёжной системы, дизайн, ...
Реанимация сайта под yii
Добрый день,
Требуется yii програмист на завешраюшию стадию проекта с дальнейшим ростом и тех.обслуживанием. Готов поговорить со всеми заинтересованнымим.
Бюджет от 1000 eur
Заявки фрилансеров
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