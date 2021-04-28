symstu

Максим Стукало symstu

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Фронт на интернет-магазин

    Требуется фронтенд разработчик для завершения интернет-магазина. Необходимы навыки в CSS, HTML и JavaScript. Опыт работы с другими языками, такими как Turbo Pascal, C/C++ или Python, также приветствуется. Возраст не имеет значения. Идеально подходит для разработчиков с разным опытом.

    CSSHTMLJavaScriptPython
    Веб-программирование31 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Написание тестов

    $300

    Ищем специалиста для написания тестов на веб-проекте. Необходимы знания структур и алгоритмов, опыт с С++ или Python будет плюсом. Задача заключается в дополнении существующих тестов для обеспечения качества проекта.

    Python
    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Помощник администратора

    Требуется помощник администратора для тестирования сайтов. Задачи включают мониторинг информационных площадок и общение с пользователями. Необходима грамотная речь и нацеленность на результат. График свободный, главное - выполнение поставленных задач.

    Тестирование сайтов138 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Тестирование ПО

    Ищется специалист по тестированию ПО с глубокими знаниями структур и алгоритмов. Предпочтительно наличие знаний C++ или других низкоуровневых языков, Python также подходит. Готовность к переезду в другую страну и стремление обучаться на реальных проектах являются ключевыми требованиями.

    Python
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Front-End HTML/JS/CSS на образовательный проект

    $100

    Ищется начинающий или опытный специалист для работы над образовательным проектом. Необходимо знание HTML, CSS и JavaScript. Предоставляется обучение для улучшения навыков. Возраст не имеет значения, главное — желание учиться и развиваться в веб-разработке.

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка257 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Python разработчик на образовательный проект

    $100

    Требуется Python разработчик для работы над образовательным проектом. Идеально подходит для начинающих или специалистов, готовых обучаться. Необходимы базовые знания языка и опыт в создании веб-серверов.

    Python
    Веб-программирование54 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка мобильного приложения на Android

    $120

    Ищется разработчик для создания мобильного приложения на платформе Android. Необходимы знания Kotlin или Java. Возраст кандидата не имеет значения. Ожидается создание функционального и удобного приложения.

    AndroidJavaKotlin
    Мобильные приложения28 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Маски для инстаграмма

    $50

    Требуется специалист по 3D-графике для обучения созданию масок для Instagram. Подходят как новички, так и опытные пользователи. Возраст не имеет значения.

    3D-графика301 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайта и мобильного IOS приложения

    $100

    Нужен дизайнер умеющий не только лендинги делать, но и более сложные вещи. На текущий момент нужно сделать дизайн для Web и IOS приложения. Соответственно, нужно использовать для IOS нативные элементы. Возраст - не главное, главное ...

    iOS
    Дизайн мобильных приложений53 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Python разработчик

    $100

    Ищу молодого специалиста до 25 лет, которые желает учиться и получать опыт на реальных проектах и стартапах. Текущий проект: маркетплейс платформа. Желательно чтобы было представление про Flask / Django

    DjangoFlaskPython
    Веб-программирование25 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • UX/UI дизайнер на образовательный проект

    $100

    Ищу дизайнера, в приоритете молодые специалисты до 25 лет, которые желают учиться и участвовать в стартапах. Текущая задача: дизайн образовательного проекта, где люди смогут получать бесплатные знания. Детали проекта будут описаны лично. Упор предполагается на ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Frontend Developer: CSS(Flex), Html, Js

    $120

    Ищем молодого специалиста 19-25 лет, который умеет делать адаптивные дизайны (будет достаточно и несложных лендингов) на запуск небольшой соц.сети. Больше всего приветствуются молодые люди желающие получить опыт создания по-настоящему сложных продуктов в команде. ...

    CSSHTMLJavaScript
    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

KarMint
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
UX/UI дизайнер на образовательный проект
Отличный заказ, отличная коммуникация, приятно иметь дело!
Всегда на связи, делает все по плану. Чётко!
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