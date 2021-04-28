Требуется фронтенд разработчик для завершения интернет-магазина. Необходимы навыки в CSS, HTML и JavaScript. Опыт работы с другими языками, такими как Turbo Pascal, C/C++ или Python, также приветствуется. Возраст не имеет значения. Идеально подходит для разработчиков с разным опытом.
- Веб-программирование31 заявкаЗакрыт4 года назад
- $300
Ищем специалиста для написания тестов на веб-проекте. Необходимы знания структур и алгоритмов, опыт с С++ или Python будет плюсом. Задача заключается в дополнении существующих тестов для обеспечения качества проекта.Веб-программирование20 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется помощник администратора для тестирования сайтов. Задачи включают мониторинг информационных площадок и общение с пользователями. Необходима грамотная речь и нацеленность на результат. График свободный, главное - выполнение поставленных задач.Тестирование сайтов138 заявокЗакрыт4 года назад
Ищется специалист по тестированию ПО с глубокими знаниями структур и алгоритмов. Предпочтительно наличие знаний C++ или других низкоуровневых языков, Python также подходит. Готовность к переезду в другую страну и стремление обучаться на реальных проектах являются ключевыми требованиями.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Ищется начинающий или опытный специалист для работы над образовательным проектом. Необходимо знание HTML, CSS и JavaScript. Предоставляется обучение для улучшения навыков. Возраст не имеет значения, главное — желание учиться и развиваться в веб-разработке.HTML-верстка257 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Требуется Python разработчик для работы над образовательным проектом. Идеально подходит для начинающих или специалистов, готовых обучаться. Необходимы базовые знания языка и опыт в создании веб-серверов.Веб-программирование54 заявкиЗакрыт4 года назад
- $120
Ищется разработчик для создания мобильного приложения на платформе Android. Необходимы знания Kotlin или Java. Возраст кандидата не имеет значения. Ожидается создание функционального и удобного приложения.Мобильные приложения28 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Требуется специалист по 3D-графике для обучения созданию масок для Instagram. Подходят как новички, так и опытные пользователи. Возраст не имеет значения.3D-графика301 заявкаЗакрыт4 года назад
- $70
Требуется разработка Front-End части для небольшой социальной сети. Необходимы знания JavaScript (XmlHTTPRequest), HTML и CSS. Открыты для молодых специалистов.Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 года назад
- $60
Ищется специалист для создания фронтенда интернет-магазина. Основные требования: знание HTML, CSS, JS и понимание XmlHTTPRequest. Опыт не имеет значения.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Нужен дизайнер умеющий не только лендинги делать, но и более сложные вещи. На текущий момент нужно сделать дизайн для Web и IOS приложения. Соответственно, нужно использовать для IOS нативные элементы. Возраст - не главное, главное ...Дизайн мобильных приложений53 заявкиЗакрыт4 года назад
- $100
Ищу молодого специалиста до 25 лет, которые желает учиться и получать опыт на реальных проектах и стартапах. Текущий проект: маркетплейс платформа. Желательно чтобы было представление про Flask / DjangoВеб-программирование25 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Ищу дизайнера, в приоритете молодые специалисты до 25 лет, которые желают учиться и участвовать в стартапах. Текущая задача: дизайн образовательного проекта, где люди смогут получать бесплатные знания. Детали проекта будут описаны лично. Упор предполагается на ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $120
Ищем молодого специалиста 19-25 лет, который умеет делать адаптивные дизайны (будет достаточно и несложных лендингов) на запуск небольшой соц.сети. Больше всего приветствуются молодые люди желающие получить опыт создания по-настоящему сложных продуктов в команде. ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт4 года назад