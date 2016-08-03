$45
Здравствуйте, нужно разослать приглашения участникам группы ВК на мою группу. Сумма работы 3000 рублей. Подробности в переписке
Социальные сети (SMM и SMO)30 заявок
Закрыт
9 лет назад
Здравствуйте, нужно разослать приглашения участникам группы ВК на мою группу. Сумма работы 3000 рублей. Подробности в переписке
Ребята, нужно сделать большую работу за разумную цену. - создать логотип на футбольную тематику (который в последующем должен леч в фавикон, в дизайн сайта, в группу в контакте и в канале ютуб); - ...
Нужно отредактировать и выложить видео в ютуб. Если сделаете работу качественно, можно будет рассмотреть вопрос о долгосрочном сотрудничестве