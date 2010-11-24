Оптовый шоу-рум итальянской женской одежды

Оптовая торговля женской одеждой PRONTO MODA производства Италии. Мы предлагаем стильные модели текущего сезона из натуральных материалов по очень доступным ценам. Нашими покупателями являются предприниматели, владельцы небольших магазинов или отделов одежды. Прошу это учитывать при ответах на конкурсы или проекты, выполнении заданий. Например, тексты статей должны учитывать, что наш клиент интересуется модой с целью выяснить и удовлетворить спрос, а не одеться самому. Это бизнес B2B с присущей ему спецификой.