Существующий дизайн взят с нашего оптового шоу-рума. Редизайн главной сайта http://take-it.kiev.ua должен быть ярким, цветным, привлекательным, так как предназначен для розничных покупателей. Размещайте как хотите, но функционал сохранить. Победитель должен представить результат в psd-формате. Дополнительно будет заказ победителю на ...
Оптовая торговля женской одеждой PRONTO MODA производства Италии. Мы предлагаем стильные модели текущего сезона из натуральных материалов по очень доступным ценам. Нашими покупателями являются предприниматели, владельцы небольших магазинов или отделов одежды. Прошу это учитывать при ответах на конкурсы или проекты, выполнении заданий. Например, тексты статей должны учитывать, что наш клиент интересуется модой с целью выяснить и удовлетворить спрос, а не одеться самому. Это бизнес B2B с присущей ему спецификой.
- $50Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт13 лет назад
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Ищу программиста на PHP для сопровождения оптового интернет-магазина take-it.com.ua на самописном движке, т.к. разработчик исчез в неизвестном направлении(( требуется верстка нового диза + допрограммирование дополнительных фич под него, и кроме этого еще 18 пунктов ждет ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
ИДЕЯ: сделать на главной подобие витрины магазина, на которой выставлены одетые манекены и есть ценник на каждый элемент одежды манекена (см.вложение) 1. РОТАТОР МАНЕКЕНОВ У пользователя должна быть возможность листать фото манекенов. Их количество и расположение на ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Проведение фотосессий новых товаров на манекене периодичность - раз в неделю фон предоставляется свет - по договоренности без обработки в фотошопеФотосъемканет заявокЗакрыт13 лет назад