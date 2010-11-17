Добрый день! В феврале планируется открытие фото студии! В связи с этим, ищем долговременного сотрудничества с фотографами (съемка торжеств) г. Москва и подмосковье, дизайнерами (фирменный стиль, наружная реклама, логотипы)! Подробнее все в личку, или ...