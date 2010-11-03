Необходимы фотографы (поздравительные открытки)

Ищем фотографов со своим оборудованием: 1. Зеркалка + Нормальный объектив (пригодный для макросъемки) 2. Штатив 3. Оборудование для освещения мелких объектов в условиях выездной съемки (чего нет - придумаем и найдем в процессе) 3. Прямые руки, время и желание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компании BartSoft Inc необходимы фотографы для разработки поздравительных открыток. Пришлите, пожалуйста, ваше портфолио и расценки на все виды работ на емайл: jobs2006(at)bartsoft.com
- Похожие заказы
- Фотосъемканет заявокЗакрыт13 лет назад
На удаленную работу оплачиваемую почасово требуется фотограф: - с отличными теоретическими познаниями в фотографии - практическим опытом фотосъемок (портфолио) - знанием английского (письменный) - желательно с опытом преподавания для разбора/критики фотографий (на английском). первое время после запуска проекта работы будет ...Фотосъемка6 заявокЗакрыт14 лет назад
В связи с развитием нового интернет-портала требуются фотографы для осуществления панорманой съемки города. Фотки должны быть очень хорошего качества. Обязательно проживание в Сургуте или Нижневартовске. Пишите на почту [email protected] Спасибо!Фотосъемканет заявокЗакрыт14 лет назад
В новую фотостудию, требуется фотограф на праздничные мероприятия! Работа сдельная ! Схема сотрудничества: фотостудия клиентов, фотограф исполняет заказ !Фотосъемка7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужны люди, разбирающиеся, лучше программеры, в Flash Action Script 3, а так же человек, который может достать исходники игр (source code) в формате fla. ...Фотосъемканет заявокЗакрыт14 лет назад
Группа компаний ART7 и Творческое объединение WEART ищет свадебных фотографов и свадебных видеооператоров, желающих подработать в свободное время на договорной основе Стаж от 0,5 лет до 1,5 лет. Знание Photoshop и видеомонтажа приветствуется. Наличие портфолио ОБЯЗАТЕЛЬНО. ...Фотосъемка5 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищется команда из 3-4 человек для нарезки фотографий для электронного каталога. Желательно из одного города/офиса. Требования: - средний уровень владения Photoshop - знание и применение пакетной обработки - возможно, ретушь начального уровня (закрасить «штампом» мелкие ненужные детали, размыть) - ...Фотосъемка39 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Требуются на частичную занятость (2-3 дня в неделю) фотографы. Обязанности - портретная съемка детей в детских садах. Среднее количество деток на съемке - 40-60 чел. работа обычно длится с 9 до 12. Готовая съемка сдается через интернет. Обработки ...Фотосъемка3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день! В феврале планируется открытие фото студии! В связи с этим, ищем долговременного сотрудничества с фотографами (съемка торжеств) г. Москва и подмосковье, дизайнерами (фирменный стиль, наружная реклама, логотипы)! Подробнее все в личку, или ...Фотосъемка21 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуются начинающие и опытные фотографы. Требования к претендентам на вакансию: Наличие зеркальной фотокамеры. Умение делать интересные и оригинальные снимки. Опыт редактирования фотографий в Photoshop. Понимание концепции и воплощение идеи в графическом формате, чувство стиля. Личные качества: креативность, организованность. Подробнее о вакансии читайте ...Фотосъемка26 заявокЗакрыт14 лет назад