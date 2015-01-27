Профессиональный переводчик-филолог с русского и польского на болгарский

Более 20 лет перевожу с русского и польского на болгарский и с болгарского на русский. Специализируюсь в письменных переводах текстов самой разнообразной тематики. Переводила практически все - от поэзии до электроники. Поддерживаю иноязычные версии веб-сайтов. Субтитрирую фильмы. Имею высшее филологическое образование, специальность русская филология, второй славянский - польский. Имею переводческую специализацию. Носитель болгарского языка. Портфолио можно посмотреть на сайтах:

http://www.free-lancers.net/users/TDK333/

http://www.proz.com/?sp=profile&eid_s=893347&sp_mode=profile&visitor=1