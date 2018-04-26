tanya_tata

Дизайн сайтов, приложений, интерфейсов, баннеров. Адаптивный дизайн.
Здравствуйте!
Разрабатываю дизайн сайтов, landing page, баннеров, визиток, создаю прототипы сайтов.
Люблю свою работу, люблю изучать что то новое, собирать и структурировать информацию.
Мои принципы в работе:
- соблюдать сроки и всегда быть на связи;
- вникать в задачу, понимать заказчика.
Рассматриваю как единичные заказы, так и буду рада долгосрочному сотрудничеству.
Два высших образования.
Навыки: Photoshop, Invision, Axure.
Мое портфолио: https://www.behance.net/tataistb68ef
E-mail: [email protected]
Буду рада сотрудничеству!