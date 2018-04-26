tanya_tata

Дизайн сайтов, приложений, интерфейсов, баннеров. Адаптивный дизайн.

Здравствуйте!

Разрабатываю дизайн сайтов, landing page, баннеров, визиток, создаю прототипы сайтов.

Люблю свою работу, люблю изучать что то новое, собирать и структурировать информацию.

Мои принципы в работе:

- соблюдать сроки и всегда быть на связи;

- вникать в задачу, понимать заказчика.

Рассматриваю как единичные заказы, так и буду рада долгосрочному сотрудничеству.

Два высших образования.

Навыки: Photoshop, Invision, Axure.

Мое портфолио: https://www.behance.net/tataistb68ef

E-mail: [email protected]

Буду рада сотрудничеству!