tanyazhuromskaya

Таня Журомская tanyazhuromskayatanyazhuromskaya
24 годаБеларусь/Брест
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Web-дизайн
Здравствуйте, меня зовут Таня!
Я имею высшее техническое образование, дополнительно изучала UX\UI дизайн в IT-школе MyFreedom, также проходила бесплатные курсы от школы веб-дизайна WayUp и HIGHLIGHTS.
С моими работами можно ознакомиться тут: https://www.behance.net/tanyazhuroms
Делаю дизайн сайтов и лендинги на Tilda. Работаю до результата, который понравится именно вам)
Действие аккаунта приостановлено!