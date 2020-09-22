tanyazhuromskaya

Web-дизайн

Здравствуйте, меня зовут Таня!

Я имею высшее техническое образование, дополнительно изучала UX\UI дизайн в IT-школе MyFreedom, также проходила бесплатные курсы от школы веб-дизайна WayUp и HIGHLIGHTS.

С моими работами можно ознакомиться тут: https://www.behance.net/tanyazhuroms

Делаю дизайн сайтов и лендинги на Tilda. Работаю до результата, который понравится именно вам)