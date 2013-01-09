Для работы в стартапе срочно ищем python-программиста. Работа по тз удалённо, своевременная оплата. Требования: - опыт работы с git - опыт работы с postgresql - опыт работы ...
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
11 лет назад
Для работы в стартапе срочно ищем python-программиста. Работа по тз удалённо, своевременная оплата. Требования: - опыт работы с git - опыт работы с postgresql - опыт работы ...
Нужно сделать верстку 2-х блоков страниц: регистрации клиентов на сайте и регистрации экспертов.
Доделать сверстаные страницы и сделать новые