Остались довольны работой Александра на 100%. Особенно его оперативностью. Договорились, что выполнение ТЗ займет 5 дней, а получили готовую работу уже на следующий день. Кроме того приятно, что Александр всегда на связи. Цены адекватные. Всем его рекомендуем.