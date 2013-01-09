taranova

Юлия Таранова taranova

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
$50
10 баллов
12 лет назад
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Приятно работать с Юлией. В процессе выполнения проекта совместно находили лучшие решения! Спасибо, рекомендую!!!
Закончили с Александром очередной этап работы. Задание было сложным, приходилось некоторые моменты менять по ходу работы. Но в итоге все было выполнено в достаточно короткие сроки. Приятно, что Александр всегда на связи, адекватно реагирует на просьбы, идет на уступки.
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alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
$80
10 баллов
12 лет назад
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Рекомендую Юлию как образцового заказчика! Всем доволен, постоянный контакт, быстрая оплата! Спасибо! Приятно работать
Остались довольны работой Александра на 100%. Особенно его оперативностью. Договорились, что выполнение ТЗ займет 5 дней, а получили готовую работу уже на следующий день. Кроме того приятно, что Александр всегда на связи. Цены адекватные. Всем его рекомендуем.
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