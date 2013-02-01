Есть сайт wordpress на шаблоне https://themeforest.net/item/listgo-directory-wordpress-theme/20254260 (покликайте чтобы понять суть ТЗ) Нужно: Доработать добавление и вывод на сайте tagов (смотреть тут https://listgo.wiloke.com/listing-tag/kid/). Сейчас тег выводится в шапке страницы (если его включить), что не ...
Навыки:
• Контекстная реклама adwords, yandex direct
• Seo оптимизация сайтов, мониторинг позиций в поисковых системах
• Подбор и закупка ссылок при помощи бирж и напрямую у веб мастеров
• Поддержка и наполнение контентом сайтов
• Email-маркетинг
• Баннерная реклама
- начальные знания HTML, CSS.
- работа с системами управления сайтом (установка, настройка, обслуживание):
• Joomla (www.joomla.org);
• Hostcms (http://www.hostcms.ru/);
• Wordpress (http://wordpress.org/)
• Opencart (www.opencart.com) .
Работа с :
• Google AdWords,
• Google Analytics,
• GoogleAdSense
• Яндрекс Метрика
• Яндекс Директ
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Доброго времени суток. Нужно сделать рерайт, примерно 150 000 - 200 000 символов. Важна скорость и качество выполнения работ. В заявке указывайте: Стоимость работы ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад