Есть сайт wordpress на шаблоне https://themeforest.net/item/listgo-directory-wordpress-theme/20254260 (покликайте чтобы понять суть ТЗ) Нужно: Доработать добавление и вывод на сайте tagов (смотреть тут https://listgo.wiloke.com/listing-tag/kid/). Сейчас тег выводится в шапке страницы (если его включить), что не ...