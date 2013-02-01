targetimo

Роман targetimo

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Целевая интернет реклама.

Навыки:

• Контекстная реклама adwords, yandex direct

• Seo оптимизация сайтов, мониторинг позиций в поисковых системах

• Подбор и закупка ссылок при помощи бирж и напрямую у веб мастеров

• Поддержка и наполнение контентом сайтов

• Email-маркетинг

• Баннерная реклама

- начальные знания HTML, CSS.

- работа с системами управления сайтом (установка, настройка, обслуживание):

• Joomla (www.joomla.org);

• Hostcms (http://www.hostcms.ru/);

• Wordpress (http://wordpress.org/)

• Opencart (www.opencart.com) .

Работа с :

• Google AdWords,

• Google Analytics,

• GoogleAdSense

• Яндрекс Метрика

• Яндекс Директ

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка плагина wordpress Listing Tags

    Есть сайт wordpress на шаблоне https://themeforest.net/item/listgo-directory-wordpress-theme/20254260 (покликайте чтобы понять суть ТЗ) Нужно: Доработать добавление и вывод на сайте tagов (смотреть тут https://listgo.wiloke.com/listing-tag/kid/). Сейчас тег выводится в шапке страницы (если его включить), что не ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Рерайт текстов

    Доброго времени суток. Нужно сделать рерайт, примерно 150 000 - 200 000 символов. Важна скорость и качество выполнения работ. В заявке указывайте: Стоимость работы ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

ialert
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Доработка плагина wordpress Listing Tags
WordPress
Было приятно работать с Романом, рекомендую!
Все сделано согласно ТЗ. Спасибо.
Ответный отзыв
alisa_odintsova
Алиса 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Рерайт текстов
Быстро нашли общий язык с заказчиком, оплата поступила вовремя. Рекомендую к сотрудничеству!
Работа выполнена качественно и даже раньше оговоренного времени. Спасибо.
Ответный отзыв