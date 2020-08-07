Тарон Оганнисян tarhovhannisyantarhovhannisyan
Меня зовут Тарон и я дизайнер из Еревана. Опыт работы дизайнером 7 лет. Закончил Государственная Академия Художеств Армении факультет дизайна.
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Разработка логотипа, фирменного стиля, каталога
3D-графика
Дизайн интерьера
Дизайн мебели
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ПО:
3ds Max, Revit, Photoshop, CorelDRAW
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СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ
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- по почте [email protected]
- через вайбер, телеграм, ватсап +374 55 320 592
ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ
Qiwi: +37455320592
Яндекс Деньги: 4100115678484127
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БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!
С уважением Тарон.
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