tarhovhannisyan

Тарон Оганнисян tarhovhannisyan

 
30 летАрмения/Ереван
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Привет!

Меня зовут Тарон и я дизайнер из Еревана. Опыт работы дизайнером 7 лет. Закончил Государственная Академия Художеств Армении факультет дизайна. 

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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Разработка логотипа, фирменного стиля, каталога

3D-графика 

Дизайн интерьера

Дизайн мебели

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ПО:

3ds Max, Revit, Photoshop, CorelDRAW

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СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ

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ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ

﻿ ﻿Qiwi:  +37455320592

﻿ ﻿Яндекс Деньги:  4100115678484127

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БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!

С уважением Тарон.

Портфолио