Привет!

Меня зовут Тарон и я дизайнер из Еревана. Опыт работы дизайнером 7 лет. Закончил Государственная Академия Художеств Армении факультет дизайна.

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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Разработка логотипа, фирменного стиля, каталога

3D-графика

Дизайн интерьера

Дизайн мебели

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ПО:

3ds Max, Revit, Photoshop, CorelDRAW

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СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ

﻿через личные сообщения﻿

﻿по почте [email protected]

﻿через вайбер, телеграм, ватсап +374 55 320 592

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ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ

﻿ ﻿Qiwi: +37455320592

﻿ ﻿Яндекс Деньги: 4100115678484127

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БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!

С уважением Тарон.