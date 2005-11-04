$1000
Студии веб-дизайна требуются менеджеры по работе с клиентами. Обязаности: поиск заказчика, предварительные переговоры. Коммисионные - 30% от суммы заказа. Связывайтесь по ICQ. Обговорим детали.
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Закрыт
18 лет назад
Студии веб-дизайна требуются менеджеры по работе с клиентами. Обязаности: поиск заказчика, предварительные переговоры. Коммисионные - 30% от суммы заказа. Связывайтесь по ICQ. Обговорим детали.
Нужно написать несколько азартных игр на Flash или Java (карточные, автоматы, рулетка....). Рассматриваться будут все предложения.