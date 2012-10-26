Работаю в студии дизайна - "ТЕХНОМІСТО"

Мы — дизайн-студия «Technomisto». Cтудия была создана в 2009 году.

До 2010 мы специализировались только на графическом дизайне. С 2010 начали заниматься

разработкой проектов в интернете. C 2011 компания оказывает полный комплекс работ и услуг,

которые могут потребоваться на пути от идеи до готового продукта.

Основные направления

Графический дизайн, печатная реклама, создание сайтов, проектирование интерфейсов.

4 факта о нашей студии

1. Создавая дизайн, мы работаем на коммерческий успех, а не на идиотский «креатив».

2. Мы никогда не забываем перезвонить. Мы не бросаем наших клиентов.

3. Наше профессиональнное мнение всегда аргументировано.

4. В результате сотрудничества с нами у хороших людей появляется время, деньги и спокойствие.