Работаю в студии дизайна - "ТЕХНОМІСТО"
Мы — дизайн-студия «Technomisto». Cтудия была создана в 2009 году.
До 2010 мы специализировались только на графическом дизайне. С 2010 начали заниматься
разработкой проектов в интернете. C 2011 компания оказывает полный комплекс работ и услуг,
которые могут потребоваться на пути от идеи до готового продукта.
Основные направления
Графический дизайн, печатная реклама, создание сайтов, проектирование интерфейсов.
4 факта о нашей студии
1. Создавая дизайн, мы работаем на коммерческий успех, а не на идиотский «креатив».
2. Мы никогда не забываем перезвонить. Мы не бросаем наших клиентов.
3. Наше профессиональнное мнение всегда аргументировано.
4. В результате сотрудничества с нами у хороших людей появляется время, деньги и спокойствие.
Портфолио
- Логотип для фирмы "Ралли Сервис Центр"372 просмотра
- Логотип для фирмы "Bamboo"317 просмотров
- Логотип для фирмы "Промстрой 6"338 просмотров
- Логотип для фирмы "Черный филин"1247 просмотров
- Логотип для фирмы "Barbara"449 просмотров
- Логотип для фирмы "Литеко"304 просмотра
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