Нужно сделать такие же надписи как во вложенном файле. Тем же шрифтом что и у меня во вложении, с теми же размеры + подбираем еще 2 шрифта похожих и делаем те же надписи ими с ...
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- Верстка полиграфии2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужна верстка наклеек. Текст во вложении. Горизонтальный размер 420 мм х вертикальный пропорционално. Варианты наклейки [list][*]Черная с рамкой [*]Полоска бежевая надпись черным [*] открыт 24 часа / open 24 hours бежевым, остальное черным. [*]Все вырезано на бежевом ...Верстка полиграфии3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте уважаемые оптимизаторы! Не так давно я открыл открыл фирму по продажам светодиодных источников света. Сайт www.techsvrt.com остро нуждается в оптимизации и продвижении. Самыми важными направлениями на сегодняшний день можно назвать заградительные огни, светильники для внутреннего ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт13 лет назад