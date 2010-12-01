techsvet

Антон Берг techsvet

 
37 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Верстка текста

    Нужно сделать такие же надписи как во вложенном файле. Тем же шрифтом что и у меня во вложении, с теми же размеры + подбираем еще 2 шрифта похожих и делаем те же надписи ими с ...

    Верстка полиграфии2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка наклейки

    Нужна верстка наклеек. Текст во вложении. Горизонтальный размер 420 мм х вертикальный пропорционално. Варианты наклейки [list][*]Черная с рамкой [*]Полоска бежевая надпись черным [*] открыт 24 часа / open 24 hours бежевым, остальное черным. [*]Все вырезано на бежевом ...

    Верстка полиграфии3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оптимизация и продвижение сайта

    Здравствуйте уважаемые оптимизаторы! Не так давно я открыл открыл фирму по продажам светодиодных источников света. Сайт www.techsvrt.com остро нуждается в оптимизации и продвижении. Самыми важными направлениями на сегодняшний день можно назвать заградительные огни, светильники для внутреннего ...

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    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад