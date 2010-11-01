Есть питон-скрипт который читает данные из одного файла и пишет в другой. Из-за небольшого мусора в данных скрипт кое-что пропускает. В него нужно добавить пару регжкспов которые будут править мусорные данные. Работы часа на 3. ...
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- $15Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $20
Имеются 8 простых html шаблонов в которых есть английские надписи/слова, требуется их перевести на русский язык. Для этого требуется минимальное знание html, аккуратность и знание английского. Работа не срочная, но простая, посему нет смысла ее затягивать: ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Скрипт должен выкачивать ноутбуки и все их характеристики с яндекс.маркета и с товары.mail.ru 1) Поддерживать выкачку через прокси 2) Быть модульным -- в случай успешного сотрудничества вам предстоит добавить в него выкачку других категорий товаров 3) Сохранять все ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Отзывы фрилансеров
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