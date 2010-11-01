tehov

Техов tehov

 
36 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Поправить парсер на python

    $15

    Есть питон-скрипт который читает данные из одного файла и пишет в другой. Из-за небольшого мусора в данных скрипт кое-что пропускает. В него нужно добавить пару регжкспов которые будут править мусорные данные. Работы часа на 3. ...

    Python
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Локализовать (перевести) 8 html шаблонов.

    $20

    Имеются 8 простых html шаблонов в которых есть английские надписи/слова, требуется их перевести на русский язык. Для этого требуется минимальное знание html, аккуратность и знание английского. Работа не срочная, но простая, посему нет смысла ее затягивать: ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание скрипта на python для выкачки и парсинга

    Скрипт должен выкачивать ноутбуки и все их характеристики с яндекс.маркета и с товары.mail.ru 1) Поддерживать выкачку через прокси 2) Быть модульным -- в случай успешного сотрудничества вам предстоит добавить в него выкачку других категорий товаров 3) Сохранять все ...

    Python
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
deeforgotten
Шляпникова 
34 годаУзбекистан
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
83 отзыва(-1)
$20
10 баллов
13 лет назад
Локализовать (перевести) 8 html шаблонов.
Рекомендую всем сотрудничать с Грегорием - отличный заказчик! Всегда на связи и изначально указывает четкие требования к работе. Приятный в общении человек и произвел мгновенную оплату работы (даже с небольшое премией).
Отличная работа, рекомендую.
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