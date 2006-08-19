$150
Установка готового ПО на сервер на языке java - доработка, написание админки и web интерфеса для пользователей на php. Срок исполнения 2 рабочих дня.
Прочее1 исполнитель
Закрыт
17 лет назад
Установка готового ПО на сервер на языке java - доработка, написание админки и web интерфеса для пользователей на php. Срок исполнения 2 рабочих дня.
Нужно внести некторые изменения и доработку в проект Nutch - работа разовая, требует дополнительные знания Linux. Просьба обращаться только опытных программистов в этой области. За дополнительной информацией обращайтесь на контактный e-mail.