tempfortz

Николай Светлов tempfortz

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется программист JAVA

    $500

    Нужно внести некторые изменения и доработку в проект Nutch - работа разовая, требует дополнительные знания Linux. Просьба обращаться только опытных программистов в этой области. За дополнительной информацией обращайтесь на контактный e-mail.

    Linux
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад