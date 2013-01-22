temptana

Анастасия temptana

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Фотограф и ретушер

Специализация и профессиональные навыки:

- свадебная фотография и love-story

- портфолио и арт-фотосессия

- репортаж, мероприятия, корпоративы

- музыкальные коллективы и концерты

- детская и семейная съемка

- беременность и крестины

- ретушь;

Фотограф, фотокорректор, ретушер

Фриланс, Москва

Январь 2010 — продолжаю работать

Обязанности:

Организация фотосессий, подбор места, образа и т.п.

Съемка и ретушь фото

Свадебная съемка, лав-стори, семейная, портрет, пленер, студия, корпортативы, концерты

Участие в творческих проектах

В арсенале: canon 40d + canon 24-105mm + canon 85mm + вспышка

Клипмейкер, администратор

Медико-психологический центр Индивидуальности, Москва http://mpci.ru

Июль 2009 — Август 2011

Обязанности:

Съемка и монтаж видео для Центра

Организация процесса подготовки и непосредственно самой съемки

Размещение видео на интернет ресурсах

PR видео и услуг Центра

Администрирование центра

PR-менеджер, дизайнер

Lady Prowler, Москва http://www.myspace.com/ladyprowl­erband

Апрель 2006 — Август 2008

Обязанности:

PR-менеджер: поиск музыкантов, продюссеров, реклама группы в интернете

Дизайнер: дизайн сайта, обложки альбома, логотипа

Обработка фотографий
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Фотосъемка
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