Специализация и профессиональные навыки:
- свадебная фотография и love-story
- портфолио и арт-фотосессия
- репортаж, мероприятия, корпоративы
- музыкальные коллективы и концерты
- детская и семейная съемка
- беременность и крестины
- ретушь;
Фотограф, фотокорректор, ретушер
Фриланс, Москва
Январь 2010 — продолжаю работать
Обязанности:
Организация фотосессий, подбор места, образа и т.п.
Съемка и ретушь фото
Свадебная съемка, лав-стори, семейная, портрет, пленер, студия, корпортативы, концерты
Участие в творческих проектах
В арсенале: canon 40d + canon 24-105mm + canon 85mm + вспышка
Клипмейкер, администратор
Медико-психологический центр Индивидуальности, Москва http://mpci.ru
Июль 2009 — Август 2011
Обязанности:
Съемка и монтаж видео для Центра
Организация процесса подготовки и непосредственно самой съемки
Размещение видео на интернет ресурсах
PR видео и услуг Центра
Администрирование центра
PR-менеджер, дизайнер
Lady Prowler, Москва http://www.myspace.com/ladyprowlerband
Апрель 2006 — Август 2008
Обязанности:
PR-менеджер: поиск музыкантов, продюссеров, реклама группы в интернете
Дизайнер: дизайн сайта, обложки альбома, логотипа