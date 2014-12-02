tenzor77

Анатолий tenzor77

 
66 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен дизайн одностраничного сайта

    $50

    Есть мокап-макет одностраничного сайта размером 5 экранов. Структура сайта простая, особенности - наличие кнопок заказа обратного звонка, возможность оставить заявку через форму регистрации. Назначение сайта - продающий, описывает услугу. Нужно сделать дизайн ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад