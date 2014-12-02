!!! Если вас заинтересует заказ, то в ответе подтвердите согласие с ценой и сроком исполнения. !!! Без цены и сроков заявки не рассматриваю. Нужны 2 изображения для главной страницы ...
Баннеры2 заявки
Закрыт
10 лет назад
!!! Если вас заинтересует заказ, то в ответе подтвердите согласие с ценой и сроком исполнения. !!! Без цены и сроков заявки не рассматриваю. Нужны 2 изображения для главной страницы ...
Есть мокап-макет одностраничного сайта размером 5 экранов. Структура сайта простая, особенности - наличие кнопок заказа обратного звонка, возможность оставить заявку через форму регистрации. Назначение сайта - продающий, описывает услугу. Нужно сделать дизайн ...