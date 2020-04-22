Ищем тестировщиков по нагрузочному тестированию Протестированть нужно мобильное приложение Android и iOS. Для примера посмотрите пожалуйста приложение cardcash.com - оно аналогично нашему. Требования по нагрузочному тестированию: 4 простых сценария: - Вход в приложение - Поиск карты - Выбор карты - Добавление ...
- Тестирование сайтов9 заявокЗакрыт4 года назад
Ищем специалистов по безопасности. Требуется проверка/анализ/аудит безопасности сайта и приложения Android + iOS. О нашем приложении: Приложение позволяет пользователям покупать и продавать подарочные карты разных брендов. Страна- США. Для примера посмотрите пожалуйста приложение cardcash.com - оно аналогично нашему.Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт4 года назад
Ищем тестировщиков по нагрузочному тестированию и безопасности. Протестированть нужно сайт и мобильное приложение Требования по нагрузочному тестированию: 4 простых сценария: - Вход в приложение/на сайт - Поиск карты - Выбор карты - Добавление карты в корзину Также нам нужно узнать (приблизительно) критические ...Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт4 года назад