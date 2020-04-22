Ищем тестировщиков по нагрузочному тестированию и безопасности. Протестированть нужно сайт и мобильное приложение Требования по нагрузочному тестированию: 4 простых сценария: - Вход в приложение/на сайт - Поиск карты - Выбор карты - Добавление карты в корзину Также нам нужно узнать (приблизительно) критические ...