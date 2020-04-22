testcrash

Руслан Чернов testcrash

 
40 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Нагрузочное тестирование мобильного приложения

    Ищем тестировщиков по нагрузочному тестированию Протестированть нужно мобильное приложение Android и iOS. Для примера посмотрите пожалуйста приложение cardcash.com - оно аналогично нашему.  Требования по нагрузочному тестированию:  4 простых сценария:  -  Вход в приложение  -  Поиск карты  -  Выбор карты   - Добавление ...

    AndroidiOS
    Тестирование сайтов9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Проверка/анализ/аудит безопасности сайта и приложения

    Ищем специалистов по безопасности. Требуется проверка/анализ/аудит безопасности сайта и приложения Android + iOS. О нашем приложении: Приложение позволяет пользователям покупать и продавать подарочные карты разных брендов. Страна- США. Для примера посмотрите пожалуйста приложение cardcash.com - оно аналогично нашему.

    AndroidiOSПриложение для iOS
    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Нагрузочное тестирование и тестирование безопасности

    Ищем тестировщиков по нагрузочному тестированию и безопасности. Протестированть нужно сайт и мобильное приложение Требования по нагрузочному тестированию:  4 простых сценария:  -  Вход в приложение/на сайт  -  Поиск карты  -  Выбор карты   - Добавление карты в корзину Также нам нужно узнать (приблизительно) критические ...

    Тестирование сайтов4 заявки
    Закрыт
    4 года назад