Требуется наполнение сайта объявлениями с созданием новых e-mail для этих объявлений.
Наполнение сайтов16 заявок
Закрыт
11 лет назад
Требуется наполнение сайта объявлениями с созданием новых e-mail для этих объявлений.
Ищу специалиста, способного вывести сайт в топ и поддерживать его. Только белые методы продвижения! Тематика сайта - Коммерческие магазины и частные объявления. Пишите сроки и стоимость ваших услуг.
Необходимо сделать модуль Календаря с поиском. Пример - http://www.martinex.ru/education/schedule/donetsk/sep12-donetsk.html. Должно быть точно так. Сроки - неделя