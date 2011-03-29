tifantis

Сергей tifantis

 
59 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
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  • Создать дизайн лэндинга для кондитерской

    Требуется разработка элегантного дизайна лэндинга для кондитерской с расширенным ассортиментом. Лэндинг будет включать основные разделы: Торты, Пирожные, Выпечка и отзывы. Необходимо создать две дополнительные страницы: карточка товара и оформление заказа. Все материалы для работы уже подготовлены.

    Дизайн лендинговДизайн сайтов
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    8 дней назад

  • Нужно создать сайт под ключ

    Добрыйдень!  Нужентолковый web-мастер, для создания сайта под ключ, а это значит, что нужен специалист, который в одном лице может быть и дизайнером, и программистом! По дизайну – можно иметь твёрдую четвертку, так ...

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Программист для создания сайта

    Добрый день всем!  Нужен думающий, креативный программист для создания сайта. Тематика сайта: маркетинговые услуги. Количество страниц сайта: семь. Сайт будет адаптивным под разные гаджеты.Формат ...

    Сайты «под ключ»39 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн сайта

    Добрый день всем!  Нужен кретивный, думающий дизайнер-перфекцонист для создания элегантного сайта по маркетинговым услугам. Количество страниц сайта: семь. Сайт будет адаптивным под разные гаджеты.Формат сайта: лендинг с ...

    Дизайн сайтов86 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен специалист по раскрутке сайтов

    Консалтинговое агентство по креативному маркетингу Tifantis Van Winner Consulting Ukraine ищет толкового специалиста по раскрутке сайтов. Как по SEO, так по контекстной рекламе. Приветствуются и другие легальные способы раскрутки сайтов. ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист для создания сайтов

    Консалтинговое агентство по креативному маркетингу Tifantis Van Winner Consulting Ukraine приглашает к сотрудничеству веб-программистов. Требования: Только один: иметь опыт успешного программирования сайтов. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен креативный дизайнер сайтов

    Консалтинговое агентство по креативному маркетингу Tifantis Van Winner Consulting Ukraine приглашает к сотрудничеству веб-дизайнеров для долгосрочного партнерства. Требования: Уметь придумывать оригинальные, креативные, современные дизайны сайтов. ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Администратор - модератор сайта

    Консалтинговое агентство по креативному маркетингу Tifantis Van Winner Consulting Ukraine (www.tifantis.com) объявляет конкурс на замещение вакантной должности: &amp;laquo;Администратор - модератор сайта нового социального проекта: "Сайт знакомств собак и кошек Kot-Barbos.com&amp;raquo; ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Креативный дизайнер

    $500

    НУЖЕН ТАЛАНТЛИВЫЙ ДИЗАЙНЕР Если Вы по настоящему креативный, талантливый дизайнер, тогда Вы нам очень нужны. Требования: - Хороший вкус, умение видеть и мыслить не стереотипно, иметь оригинальные ...

    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    14 лет назад