Требуется разработка элегантного дизайна лэндинга для кондитерской с расширенным ассортиментом. Лэндинг будет включать основные разделы: Торты, Пирожные, Выпечка и отзывы. Необходимо создать две дополнительные страницы: карточка товара и оформление заказа. Все материалы для работы уже подготовлены.
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