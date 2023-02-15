Разработка и дизайн от моей команды с возмоностью заключения официального договора? Да, есть, а что?

Победитель в Туле и финалист на Российском этапе международного чемпионата World Skills по компетенции "Предпринимательство".

Разрабатывал CRM систему для сети барбершопов на стеке Vue.js + Python Flask + PostgreSQL.

Разрабатываю свою игру Flat Planet в Unity на C# уже 3 года.

Проводил презентации своей игры в Туле, Москве, Ярославле и Казани.

С игрой завершил краудфандинговую кампанию с успехом в 102%.

Сделал 3 собственных концерта со своими песнями в среднем на 50 - 70 человек.

С собственной командой выполнил разработку более 5 сайтов для бизнеса по всей России.

Работал на обычной работе над проектами электронного документооборота для олимпийской сборной России, CRM системой для кафе.