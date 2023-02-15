Разработка и дизайн от моей команды с возмоностью заключения официального договора? Да, есть, а что?
Победитель в Туле и финалист на Российском этапе международного чемпионата World Skills по компетенции "Предпринимательство".
Разрабатывал CRM систему для сети барбершопов на стеке Vue.js + Python Flask + PostgreSQL.
Разрабатываю свою игру Flat Planet в Unity на C# уже 3 года.
Проводил презентации своей игры в Туле, Москве, Ярославле и Казани.
С игрой завершил краудфандинговую кампанию с успехом в 102%.
Сделал 3 собственных концерта со своими песнями в среднем на 50 - 70 человек.
С собственной командой выполнил разработку более 5 сайтов для бизнеса по всей России.
Работал на обычной работе над проектами электронного документооборота для олимпийской сборной России, CRM системой для кафе.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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