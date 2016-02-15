Опытный веб-дизайнер и IT-специалист

ТОМАС БАССДобро пожаловать на мою страницуЯ профессиональный веб-дизайнер с 5-летним опытом работы в данной сфере. На протяжение этого времени работал как веб-дизайнером сайтов, баннер-мейкером, аниматором, дизайнером социальных проектов и сообществ, умею верстать и программировать.Хорошо знаком с Wordpress, Drupal, PrestoShop, ModX.Что я умею и как я работаю:Я рисую дизайны сайтов и лэндингов, баннеры, логотипы, анимацию, видео-монтаж, презентации, оформление социальных сообществ, интерфейсы и редизайны блоков, форм и другие мелочи для сайтов!1) Я работаю с 30% предоплатой, и выше - с проектами бюджет которых больше 500грн!2) Оплату принимаю только через Qiwi или расчет Visa/MasterCard, другие варианты не рассматриваю!3) Конфиденциальность клиента и его работы для меня не пустое слово4) Общение и выполнение рабочих процессов только через данный сервис5) Распространение личных контактов только при долговременном сотрудничествеЕсли вас не устраивает какой-то из данных пунктов можете даже не писать мне или не отвечать на мою заявку в проекте!ГРАФИК РАБОТЫПН-ПТ: c 09:00 до 19:00СБ-ВС: ВЫХОДНОЙ ( официальные праздники включительно )