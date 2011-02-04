topavalov

Топавалов topavalov

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Разработать сетевое приложение

    $2500

    Приложение (по сути файервол) работает с сетевым трафиком, ограничивает, обрабатывает, изменяет входящий и исходящий трафик по заданными пользователем параметрам. Взаимодействие со всеми современными браузера (обрезка рекламы, вставка кода приложения, перенаправление трафика). Работа на win xp, ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсер почтовых систем

    Необходимо написать парсер почтовых систем. Скрипт (агрегатор почты) работает с почтовыми сервисами для управления всей почтой в своем интерфейсе (не через поп3, дизайн будет предоставлен). Жду Ваших предложений.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Система финансового учета

    $400

    Сверстать и написать движок простой системы управления финансами по тз и готовым детализированным макетам. Суть системы: распределение доходов среди участников согласно заданным правилам, ввод расходов и вывод общей статистики. ...

    AJAXjQueryMySQLPHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад