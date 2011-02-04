Приложение (по сути файервол) работает с сетевым трафиком, ограничивает, обрабатывает, изменяет входящий и исходящий трафик по заданными пользователем параметрам. Взаимодействие со всеми современными браузера (обрезка рекламы, вставка кода приложения, перенаправление трафика). Работа на win xp, ...