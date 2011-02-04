Приложение (по сути файервол) работает с сетевым трафиком, ограничивает, обрабатывает, изменяет входящий и исходящий трафик по заданными пользователем параметрам. Взаимодействие со всеми современными браузера (обрезка рекламы, вставка кода приложения, перенаправление трафика). Работа на win xp, ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $2500Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо написать парсер почтовых систем. Скрипт (агрегатор почты) работает с почтовыми сервисами для управления всей почтой в своем интерфейсе (не через поп3, дизайн будет предоставлен). Жду Ваших предложений.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $400
Сверстать и написать движок простой системы управления финансами по тз и готовым детализированным макетам. Суть системы: распределение доходов среди участников согласно заданным правилам, ввод расходов и вывод общей статистики. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад