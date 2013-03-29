Подготовить русскоязычный каталог продукции (оборудование) - верстка, разработка концепции на основе имеющихся каталогов. Каталог – 76 страниц А4: обложка – 2 полосы, о компании 1 полоса, оглавление – 2 полосы, описание оборудования – 71 полоса. ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется добавить на работающий сайт сервис получения обратной связи. Доступ к сервису должен быть расположен на всех страницах сайта и выполнен в виде кнопки расположенной в удобном месте, фактически состоящей из трех кнопок (Похвалить/Предложить/Пожаловаться), при ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Статья 4510 знаков без пробелов по тематике оборудование. Необходимо проверить стилистику статьи и оформить согласно правилам. По мере необходимости внести корректировки. Срок выполнения 29.07.2013. Оплата: $12.Редактирование и Корректура13 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно разработать качественный, анимированный gif-баннер. В двух разрешениях 325х55 и 234х60. Техническое задание будет выслано после отклика.Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$25
10 баллов
12 лет назад
Все отлично, надежный, серьезный заказчик. Рад сотрудничеству, буду рад помочь вновь. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный дизайнер, все сделал качественно и в срок, именно так как было задумано!