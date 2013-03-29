Требуется добавить на работающий сайт сервис получения обратной связи. Доступ к сервису должен быть расположен на всех страницах сайта и выполнен в виде кнопки расположенной в удобном месте, фактически состоящей из трех кнопок (Похвалить/Предложить/Пожаловаться), при ...