toplast

Руслан toplast

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка каталога

    Подготовить русскоязычный каталог продукции (оборудование) - верстка, разработка концепции на основе имеющихся каталогов. Каталог – 76 страниц А4: обложка – 2 полосы, о компании 1 полоса, оглавление – 2 полосы, описание оборудования – 71 полоса. ...

    Верстка полиграфии18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сервис обратной связи на сайте

    Требуется добавить на работающий сайт сервис получения обратной связи. Доступ к сервису должен быть расположен на всех страницах сайта и выполнен в виде кнопки расположенной в удобном месте, фактически состоящей из трех кнопок (Похвалить/Предложить/Пожаловаться), при ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Корректировка и оптимизация статьи.

    $50

    Статья 4510 знаков без пробелов по тематике оборудование. Необходимо проверить стилистику статьи и оформить согласно правилам. По мере необходимости внести корректировки. Срок выполнения 29.07.2013. Оплата: $12.

    Редактирование и Корректура13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Качественный GIF-баннер

    Нужно разработать качественный, анимированный gif-баннер. В двух разрешениях 325х55 и 234х60. Техническое задание будет выслано после отклика.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Качественный GIF-баннер
Все отлично, надежный, серьезный заказчик. Рад сотрудничеству, буду рад помочь вновь. Спасибо!
Отличный дизайнер, все сделал качественно и в срок, именно так как было задумано!
Ответный отзыв