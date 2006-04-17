Требуется написать интергацию сайта на движке php-fusion с форумом vbulletin 3.5.4. - У сайта и форума должна быть общая регистрация. Например, при регистрации на сайте, юзер автоматически регистрируется и на форуме. - Общая "логинизация" Чтоб зайдя на ...