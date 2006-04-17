требуется сделать шаблон для форума IPB 2.1 на основе готового дизайна сайта: цветовое оформление, изображения кнопок. дизайн сайта весьма скромный, обошелся в 15$, поэтому за верстку шаблона много предложить не могу (не более 15$)
Действие аккаунта приостановлено!
- $15Прочее5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $15
Необходимо создать скромный дизайн сайта. Музыкальная тематика (сайт о группе Red Hot Chili Peppers) Сайт на движке php-fusion. Дополнительная информация и ТЗ по icq: 303-685-300 Надеюсь на сотрудничество! Дополнено: нужен только макет, поэтому и сумма скромная - 15 WmzДизайн сайтов15 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
Требуется написать интергацию сайта на движке php-fusion с форумом vbulletin 3.5.4. - У сайта и форума должна быть общая регистрация. Например, при регистрации на сайте, юзер автоматически регистрируется и на форуме. - Общая "логинизация" Чтоб зайдя на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт18 лет назад