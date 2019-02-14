torpedalena

Елена Козлова torpedalena

 
34 годаРоссия/Астрахань
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Графический дизайн

Полиграфия и айдентика.

Создания фирменного стиля. 

Логотипы, презентации, пресс-воллы, ролл апы, баннеры, билборды.

Дизайн продукции
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$7/час
от $10от 12 часов
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Логотипы и Знаки
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$15/час
от $30от 15 часов
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Наружная реклама
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$7/час
от $10от 5 часов
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Презентации
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$5/час
от $50от 1 дня
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Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $20от 10 часов
нет рейтинга