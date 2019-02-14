Графический дизайн
Полиграфия и айдентика.
Создания фирменного стиля.
Логотипы, презентации, пресс-воллы, ролл апы, баннеры, билборды.
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Портфолио
- Презентация flash royal162 просмотра
- Создание логотипа для проекта VR студии Portal.115 просмотров
- Презентация для проекта VR студии Portal.184 просмотра
- День каспийского моря208 просмотров
- Создание наружной рекламы для гос. программ.125 просмотров
- Каспийский технологический форум144 просмотра
Дизайн продукции
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$7/час
от $10от 12 часов
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
$15/час
от $30от 15 часов
нет рейтинга
Наружная реклама
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$7/час
от $10от 5 часов
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Презентации
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$5/час
от $50от 1 дня
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Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $20от 10 часов
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