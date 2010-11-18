$500
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Веб-программирование6 заявок
Закрыт
13 лет назад
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Нужно реализовать систему бронирования дорожек в клубе по подробному ТЗ (неокончательное ТЗ прилагается). Сайт на modX. Система должна быть хорошо защищена от взлома.
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