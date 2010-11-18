Требуется php программист на выполнение ряда задач, который будет бесконечным если все будет делаться качественно в срок и за приемлемые деньги. Работу бьем на короткие задачи (по 1-2 недели) с оплатой за каждую. Уменьшаем обоюдный риск. Если ...