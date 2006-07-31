towerportal

Набираем персонал в новый офис (район метро Профсоюзная). Нужен специалист на вакансию контент-менеджера / верстальщика. Предполагаемые обязанности: Верстка сайтов, обновление сайтов заказчиков, поиск информации в интернете. Оформление - официальное. Оклад на испытательный срок - 400 у.е. (1у.е.=30р.), график с ...
- $500HTML-верстканет заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Требуется хороший веб-дизайнер для постоянного удаленного сотрудничества. Оплата сдельная - 100 $ за дизайн согласованный заказчиком. Оплата - WM, ЯД. Приблизительный объем 2-4 заказа в месяц. Схема работы такая: - Мы высылаем Вам запрос на создание дизайна - Вы высылаете нам ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт17 лет назад
- $700
Разработка флэша для расчета железных дверей. Система такая - слева показывается макет двери, справа в пять шагов выбираются ее параметры: конструкция, замки, фурнитура и т.п. когда все выбрано пользователю предлагается посетить страницу (этого же флэша) ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $500
Нужен веб-дизайнер для удаленной работы со свободным графиком. Требуется разработка хороших, НЕ ШАБЛОННЫХ, дизайнов сайтов. Оплата по web-money из расчета 100 у.е. за шаблон в фотошопе. Пол / возраст / прописка и все остальное - не ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад