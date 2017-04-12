Сайт: e-tiketka.ru Сейчас показатели загрузки Google PageSpeed Insights 60-70% Pingdom Website Speed Test почти 3 сек. Как десктопной версии, так и мобильной. Требуется оптимизировать код сайта и ускорить ...
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется несколько исправлений ошибок верстки, подгонка стилей, допилить плагин на готовом сайте wordpress. ТЗ имеется. Оплата договорная.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется перенести контент (тексты, ссылки, изображения, рубрики, категории, урлы) с одного сайта на другой, и настроить корректное отображение на новом сайте. Жду адекватные предложения по цене.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сайт e-tiketka.ru Сейчас установлен MODx evo. Требуется перенести сайт на Wordpress, перенести контент, настроить полную работоспособность сайта. Макет дизайна не обязательно брать с сайта. Можно взять готовую тему WP, у меня ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт e-tiketka.ru Сейчас установлен MODx evo. Нужен Wordpress. Требуется установить WP, перенести контент, настроить полную работоспособность сайта. Шаблон для MODx не обязательно брать с сайта. Можно взять любую тему WP. Но ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть работающий сайт. На движке MODx EVO. Нужен Wordpress. Требуется установить, наладить, настроить полную работоспособность сайта.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Сайт на MODX EVO. Надо поправить пару косяков верстки и обновить движок. Работы не много.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт на MODX. Есть несколько косяков верстки, в основном при открытии сайта на мобильных устройствах. Требуется помощь поправить все косяки. Работа совсем небольшая, разовая.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть готовый работающий скрипт для MODX Evo. Реализован просто. Скрипт простейший. Выводит рекламные блоки в основном контенте. Но выводит рекламу без разбора для десктопа и мобильных. 1. Надо совсем ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сайт уже есть и давно работает на другом движке. Требуется установить и настроить движок Prestashop. На сайте около 10 000 товаров. Пока будет только каталог. Модули оплаты устанавливать не надо. Но на сайте должен ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад