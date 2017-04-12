townsman

Олег townsman

 
56 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

bashkir86_del
Руслан 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
68 отзывов
$60
10 баллов
8 лет назад
Перенос контента на сайт Wordpress
WordPress
Работали без пред. оплаты. Деньги получил в полном объеме. Рекомендую!
Отличный специалист! Прекрасное знание различных CMS. Очень быстро работает. В сроки уложился без проблем. Задание выполнено полностью, без косяков, даже ничего поправлять и исправлять не пришлось.
Ответный отзыв
Molen
Павел 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
$35
10 баллов
8 лет назад
Скрипт вывода рекламных блоков для MODX Evo
MODX
Сотрудничеством доволен! Рекомендую!
Все сделано быстро и очень качественно. Спасибо
Ответный отзыв