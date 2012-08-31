travelmediaru

Здравствуйте, Есть сайт со старым дизайном (vectorgraphics.io), нужно его осовременить. Сделать адаптивную верстку. Нужно сделать что-то простое, чистое, типа pixabay.com Работа без макета, по примерам. Оплата по фактически затраченному времени, поэтому все правки оплачиваются. Вы можете за такое взяться?
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Здравствуйте, Есть старый проект, что-то типа интернет-магазина на CodeIngiter версии 1.6 и есть несколько задач по его реанимации. 1) Запустить на сервере текущую версию (сейчас на некоторых страницах 404 или No input files specified, что частые проблемы ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
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Нужен рерайтер на постоянной основе. Примерные объемы 5-10 тыс. знаков каждый день (регулярно). Впоследствии объемы могут увеличиться. Оплата 30 руб/1 тыс. збп Для теста прошу сделать рерайт, например, вот этой новости http://travel.ria.ru/news/20120817/226662146.html Выход новости должен быть ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт11 лет назад