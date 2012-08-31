travelmediaru

Медиа travelmediaru

 
40 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Переверстать несколько страниц сайта под новый дизайн

    Здравствуйте, Есть сайт со старым дизайном (vectorgraphics.io), нужно его осовременить. Сделать адаптивную верстку.  Нужно сделать что-то простое, чистое, типа pixabay.com Работа без макета, по примерам. Оплата по фактически затраченному времени, поэтому все правки оплачиваются. Вы можете за такое взяться?

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать проект на CodeIgniter

    Здравствуйте, Есть старый проект, что-то типа интернет-магазина на CodeIngiter версии 1.6 и есть несколько задач по его реанимации. 1) Запустить на сервере текущую версию (сейчас на некоторых страницах 404 или No input files specified, что частые проблемы ...

    PHPCodeIgniter
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка 4-х внутренних страниц работающего сайта

    Нужно сверстать дополнительно 4 новых страницы для сайта mirputeshestvii.ru Новые страницы представлены на скрине ниже (каждая страница разделена горизонтальной чертой). Сверстать желательно в том же стиле, что и основной сайт, чтобы к основному шаблону не ...

    jQuery
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер на постоянной основе

    Нужен рерайтер на постоянной основе. Примерные объемы 5-10 тыс. знаков каждый день (регулярно). Впоследствии объемы могут увеличиться. Оплата 30 руб/1 тыс. збп Для теста прошу сделать рерайт, например, вот этой новости http://travel.ria.ru/news/20120817/226662146.html Выход новости должен быть ...

    HTML
    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад