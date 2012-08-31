travelmediaru

Здравствуйте, Есть сайт со старым дизайном (vectorgraphics.io), нужно его осовременить. Сделать адаптивную верстку. Нужно сделать что-то простое, чистое, типа pixabay.com Работа без макета, по примерам. Оплата по фактически затраченному времени, поэтому все правки оплачиваются. Вы можете за такое взяться?