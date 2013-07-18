tretyakolga

Ольга Третьяк tretyakolga

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
21 час назад
Технический перевод, художественный перевод, перевод корреспонденции

Портфолио: http://www.weblancer.net/users/tretyakolga/portfolio/, https://www.free-lance.ru/users/tretyakolga/

Email: [email protected]

Владею английским языком на профессиональном уровне (advanced level).

Перевожу письменно и устно последовательно.

Предпочтительные темы: психология, дизайн, искусство, мода, косметика, кулинария, компьютерные игры, личные документы.

Опыт работы: 13 лет

Портфолио
Отзывы заказчиков
Scandia
Ольга 
53 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Перевод художественного текста на английский
Ольга прекрасно справилась с довольно сложной задачей. Работа была выполнена качественно и в срок. С удовольствием продолжаю с ней сотрудничество.
Отличный заказчик. Тема, конечно, специфическая, но все ок. Оплата в срок.
Ответный отзыв
mayahomekote
Майя 
33 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$260
10 баллов
10 лет назад
Перевод материалов по нумерологии на англ. язык
Перевод достаточно сложного документа был выполнен отлично и в срок. Спасибо Вам огромное, Ольга. Продолжаем сотрудничать.
Майя очень хороший заказчик, грамотная и вежливая, всегда стремится к компромиссу и взаимной выгоде. Своевременная оплата (даже предоплата). Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Rogerr
43 годаПольша
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Перевод шаблонов смс-сообщений
Быстро, четко, качественно!
Четко поставленные задачи, своевременная оплата.
Ответный отзыв
alt_sm
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$22
10 баллов
10 лет назад
Перевести новости с англ. на русский
Работа выполнена качественно и в срок
Хороший заказчик, интересная работа, проблем с оплатой не было.
Ответный отзыв
master_1c
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Перевод на английский
Спасибо Оле! Все сделано быстро и качественно!
Со всех сторон положительный заказчик: четкая постановка задачи, своевременная оплата, приятное общение.
Ответный отзыв
Переводы
9 отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга