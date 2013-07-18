Технический перевод, художественный перевод, перевод корреспонденции
Портфолио: http://www.weblancer.net/users/tretyakolga/portfolio/, https://www.free-lance.ru/users/tretyakolga/
Email: [email protected]
Владею английским языком на профессиональном уровне (advanced level).
Перевожу письменно и устно последовательно.
Предпочтительные темы: психология, дизайн, искусство, мода, косметика, кулинария, компьютерные игры, личные документы.
Опыт работы: 13 лет
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
9 лет назад
Ольга прекрасно справилась с довольно сложной задачей. Работа была выполнена качественно и в срок. С удовольствием продолжаю с ней сотрудничество.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Тема, конечно, специфическая, но все ок. Оплата в срок.
$260
10 баллов
10 лет назад
Перевод достаточно сложного документа был выполнен отлично и в срок. Спасибо Вам огромное, Ольга. Продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв
Майя очень хороший заказчик, грамотная и вежливая, всегда стремится к компромиссу и взаимной выгоде. Своевременная оплата (даже предоплата). Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$30
10 баллов
10 лет назад
Быстро, четко, качественно!
Ответный отзыв
Четко поставленные задачи, своевременная оплата.
$22
10 баллов
10 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок
Ответный отзыв
Хороший заказчик, интересная работа, проблем с оплатой не было.
$5
10 баллов
11 лет назад
Спасибо Оле! Все сделано быстро и качественно!
Ответный отзыв
Со всех сторон положительный заказчик: четкая постановка задачи, своевременная оплата, приятное общение.
Переводы
9 отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга