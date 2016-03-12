$38
Нужен дизайн лендинга 9- 10 экранов
Дизайн сайтов24 заявки
Закрыт
7 лет назад
Нужен дизайн лендинга 9- 10 экранов
Нужен дизайн лендинга 5-6 экранов, плюс нужно сделать легкий логотипчик, ищу хорошего исполнителя возможно на долгострочно. Тематика: обучение интернет продвижению
Нужен дизайнер для сайта, на нем будет размещена пдф книга, легкий дизайн, ничего сложного, с меня хороший отзыв
нужно сделать легкую верстку сайта под пдф книгу
Верстка лендинга 6 экранов, обязательно кросбраузерно
Нужен дизайн лендинга 6 экранов, подробности кандидату