Для разработки облачной CRM-системы требуется человек со знаниями и навыками в соответствующих технологиях. Программировать нужно веб-формы, интерфейс к БД, отчеты, диаграммы и т.п. Предположительно PHP + MySql, но технологии обсуждаемы. Оплата позадачная. Рассчитываем ...
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужен человек, который может быстро сверстать и установить ЛП. Формы тоже должны работать. Есть рыба того, что должно получиться. Есть шаблоны. Стучите в скайп.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, фрилансеры! Подскажите, на каком движке можно сделать сайт со следующими фичами: Профили пользователей. Рейтинги. Отзывы. Блоги. Фотоальбомы. Личный кабинет. Личный счет (подразумевается связь с платежными шлюзами и т.п.). Новости. Чат. Форум. Функционально похоже на биржу фриланса. Площадка для ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $2000
В команду требуется системный разработчик с опытом разработки драйверов, сетевых фильтров, знанием ASM и r0 Windows-систем, умением пользоваться WinDBG для постоянной удаленной работы full-time. Оплата $2000 в месяц. Пишите почту для связи.Системное программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Требуются услуги по разработке сайта благотворительной программы. Предполагается сайт на одной из распространенных CMS. Из особенностей требуется функционал "Личного кабинета", не знаю, есть ли для этого готовые решения, возможно, потребуется программирование. Также нужен ...Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт12 лет назад