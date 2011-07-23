tverjob

Алексей tverjob

 
42 годаРоссия/Тверь
19 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Веб-разработчик для сотрудничества

    Для разработки облачной CRM-системы требуется человек со знаниями и навыками в соответствующих технологиях. Программировать нужно веб-формы, интерфейс к БД, отчеты, диаграммы и т.п. Предположительно PHP + MySql, но технологии обсуждаемы. Оплата позадачная. Рассчитываем ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Минималистичный Лендинг. Срочно.

    $50

    Нужен человек, который может быстро сверстать и установить ЛП. Формы тоже должны работать. Есть рыба того, что должно получиться. Есть шаблоны. Стучите в скайп.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сайт с функциями соцсети

    Здравствуйте, фрилансеры! Подскажите, на каком движке можно сделать сайт со следующими фичами: Профили пользователей. Рейтинги. Отзывы. Блоги. Фотоальбомы. Личный кабинет. Личный счет (подразумевается связь с платежными шлюзами и т.п.). Новости. Чат. Форум. Функционально похоже на биржу фриланса. Площадка для ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Системный разработчик, Windows full-time

    $2000

    В команду требуется системный разработчик с опытом разработки драйверов, сетевых фильтров, знанием ASM и r0 Windows-систем, умением пользоваться WinDBG для постоянной удаленной работы full-time. Оплата $2000 в месяц. Пишите почту для связи.

    Системное программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт благотворительной программы

    $2500

    Требуются услуги по разработке сайта благотворительной программы. Предполагается сайт на одной из распространенных CMS. Из особенностей требуется функционал "Личного кабинета", не знаю, есть ли для этого готовые решения, возможно, потребуется программирование. Также нужен ...

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    12 лет назад