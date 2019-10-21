Данная задача включает в себя в большей степени дизайн и в меньшей UX. Подробное описание можно найти здесь: https://docs.zoho.com/file/f5754809f3706ee8b489caef2dd936f3c4785 Мы готовы доплачивать за скрупулёзность, хотелось бы чтобы подошли к задаче максимально ответственно и продумали все детали.
- Дизайн интерфейсов и игр14 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, нужно обновить выделенную часть программы каждого блока, так как внешний вид устаревший, но при этом новшества должны плюс минус сочетаться с другими частями. Ссылка на прогу [url=https://bablosoft.com/distr/BrowserAutomationStudio/23.1.1/BrowserAutomationStudioInstallAllInOne.exe]https://bablosoft.com/distr/BrowserAutomationStudio/23.1.1/BrowserAutomationStudioInstallAllInOne.exe[/url] Возьметесь ?Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, нужно обновить выделенную часть программы каждого блока, так как внешний вид устаревший, но при этом новшества должны плюс минус сочетаться с другими частями. Ссылка на прогу https://bablosoft.com/distr/BrowserAutomationStudio/23.1.1/BrowserAutomationStudioInstallAllInOne.exeДизайн интерфейсов и игр5 заявокЗакрыт3 года назад
Есть приложение для Windows. Необходимо создать дизайн(только дизайн, без верстки) новой странички в этом приложении. Обязательно нужно сделать так, чтобы новая страница гармонично смотрелась вместе со старыми. Пользователи будут видеть новую страницу очень часто, поэтому ...Завершен3 года назад
Приветствую. Необходимо озвучить текст женским голосом. Текст https://www.dropbox.com/s/5cm5cv3dpoen7zt/BASTutorialRu.txt?dl=0 https://www.dropbox.com/s/rgz66dk3brzosqj/BASTutorialEn.txt?dl=0 Слово Ethereum нужно выговорить правильно, как на видео https://www.youtube.com/watch?v=jxLkbJozKbY Сориентируйте, пожалуйста, по цене. Деньги могу перевести на карточку, либо wmz. От исполнительницы требуется пример записи голоса.Озвучивание1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо сверстать страницу по готовому дизайну. Несколько особенностей: 1) При наведении на ссылку в меню, под ссылкой должно появляться подчеркивание. Размер подчеркивания должен анимироваться. При наведении на любую кнопку, ее цвет должен немного меняться, так же с ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Вот примерное описание, как он должен выглядеть: Размер баннера 160*600 (вертикальный). Хотелось бы сделать его в минималистическом стиле, как этот [url=https://i.imgur.com/LorwjKZ.png]https://i.imgur.com/LorwjKZ.png[/url] или этот [url=https://i.imgur.com/nNpXT1A.png]https://i.imgur.com/nNpXT1A.png[/url] Баннер должен содержать минимум информации и выглядеть примерно так: [url=https://i.imgur.com/wsfgSYh.png]https://i.imgur.com/wsfgSYh.png[/url] Сначала название софта, слова "Browser ...Баннеры1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно сделать дизайн стартовой страницы сайта Более подробно описано здесь. Пункт 1 [url=https://writer.zohopublic.com/writer/published/gtknzc1c99c389cf642258b46469910078260]https://writer.zohopublic.com/writer/published/gtknzc1c99c389cf642258b46469910078260[/url]Завершен4 года назад
Нужно сделать дизайн для десктопного приложения FingerprintManager. Конкретно для этих 3 страниц [url=https://i.imgur.com/IFfexXA.png]https://i.imgur.com/IFfexXA.png[/url] [url=https://i.imgur.com/tAjumIH.png]https://i.imgur.com/tAjumIH.png[/url] [url=https://i.imgur.com/MQ7r0n3.png]https://i.imgur.com/MQ7r0n3.png[/url] Размеры окна где-то 1400*700 - 1900*1000. Более подробная информация описана здесь(пункт 3) [url=https://writer.zohopublic.com/writer/published/gtknzc1c99c389cf642258b46469910078260]https://writer.zohopublic.com/writer/published/gtknzc1c99c389cf642258b46469910078260 [/url]Завершен4 года назад
Приветствую. Нужно задизайнить лендинг и баннер в одном стиле. Страница должна состоять из 8.5 блоков каждый из которых должен занимать всю ширину экрана. Описание блоков можно найти в прикрепленном документе. На что стоит обратить внимание: [list][*]Хотелось бы чтобы блоки имели ...Завершен5 лет назад