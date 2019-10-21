twaego

Иван Иванов twaego

 
44 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Обновить дизайн приложения

    Данная задача включает в себя в большей степени дизайн и в меньшей UX. Подробное описание можно найти здесь: https://docs.zoho.com/file/f5754809f3706ee8b489caef2dd936f3c4785 Мы готовы доплачивать за скрупулёзность, хотелось бы чтобы подошли к задаче максимально ответственно и продумали все детали.

    Дизайн интерфейсов и игр14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обновить дизайн

    Здравствуйте, нужно обновить выделенную часть программы каждого блока, так как внешний вид устаревший, но при этом новшества должны плюс минус сочетаться с другими частями. Ссылка на прогу [url=https://bablosoft.com/distr/BrowserAutomationStudio/23.1.1/BrowserAutomationStudioInstallAllInOne.exe]https://bablosoft.com/distr/BrowserAutomationStudio/23.1.1/BrowserAutomationStudioInstallAllInOne.exe[/url] Возьметесь ?

    Дизайн интерфейсов и игрнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обновить эту часть программы

    Здравствуйте, нужно обновить выделенную часть программы каждого блока, так как внешний вид устаревший, но при этом новшества должны плюс минус сочетаться с другими частями. Ссылка на прогу https://bablosoft.com/distr/BrowserAutomationStudio/23.1.1/BrowserAutomationStudioInstallAllInOne.exe

    Дизайн интерфейсов и игр5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать дизайн для новой страницы в приложении

    Есть приложение для Windows. Необходимо создать дизайн(только дизайн, без верстки) новой странички в этом приложении. Обязательно нужно сделать так, чтобы новая страница гармонично смотрелась вместе со старыми. Пользователи будут видеть новую страницу очень часто, поэтому ...

    React.js
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Озвучка текста на русском и английском.

    Приветствую. Необходимо озвучить текст женским голосом. Текст https://www.dropbox.com/s/5cm5cv3dpoen7zt/BASTutorialRu.txt?dl=0 https://www.dropbox.com/s/rgz66dk3brzosqj/BASTutorialEn.txt?dl=0 Слово Ethereum нужно выговорить правильно, как на видео https://www.youtube.com/watch?v=jxLkbJozKbY Сориентируйте, пожалуйста, по цене. Деньги могу перевести на карточку, либо wmz. От исполнительницы требуется пример записи голоса.

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Необходимо сверстать страницу.

    Необходимо сверстать страницу по готовому дизайну. Несколько особенностей: 1) При наведении на ссылку в меню, под ссылкой должно появляться подчеркивание. Размер подчеркивания должен анимироваться. При наведении на любую кнопку, ее цвет должен немного меняться, так же с ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать баннер 160*600

    Вот примерное описание, как он должен выглядеть: Размер баннера 160*600 (вертикальный). Хотелось бы сделать его в минималистическом стиле, как этот [url=https://i.imgur.com/LorwjKZ.png]https://i.imgur.com/LorwjKZ.png[/url] или этот [url=https://i.imgur.com/nNpXT1A.png]https://i.imgur.com/nNpXT1A.png[/url] Баннер должен содержать минимум информации и выглядеть примерно так: [url=https://i.imgur.com/wsfgSYh.png]https://i.imgur.com/wsfgSYh.png[/url] Сначала название софта, слова "Browser ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать дизайн стартовой страницы для сайта

    Нужно сделать дизайн стартовой страницы сайта Более подробно описано здесь. Пункт 1 [url=https://writer.zohopublic.com/writer/published/gtknzc1c99c389cf642258b46469910078260]https://writer.zohopublic.com/writer/published/gtknzc1c99c389cf642258b46469910078260[/url]

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать дизайн для приложения FingerprintManager.

    Нужно сделать дизайн для десктопного приложения FingerprintManager. Конкретно для этих 3 страниц [url=https://i.imgur.com/IFfexXA.png]https://i.imgur.com/IFfexXA.png[/url] [url=https://i.imgur.com/tAjumIH.png]https://i.imgur.com/tAjumIH.png[/url] [url=https://i.imgur.com/MQ7r0n3.png]https://i.imgur.com/MQ7r0n3.png[/url] Размеры окна где-то 1400*700 - 1900*1000. Более подробная информация описана здесь(пункт 3) [url=https://writer.zohopublic.com/writer/published/gtknzc1c99c389cf642258b46469910078260]https://writer.zohopublic.com/writer/published/gtknzc1c99c389cf642258b46469910078260 [/url]

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн лендинга

    Приветствую. Нужно задизайнить лендинг и баннер в одном стиле. Страница должна состоять из 8.5 блоков каждый из которых должен занимать всю ширину экрана. Описание блоков можно найти в прикрепленном документе. На что стоит обратить внимание: [list][*]Хотелось бы чтобы блоки имели ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
SmotrimBiz
Александр 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$100
10 баллов
3 года назад
Сделать дизайн для новой страницы в приложении
Иван Спасибо за интересный проект! Работаем дальше! Четко поставленная задача, оперативный ответы на вопросы, оплата своевременная и без задержек.
Александр выполнил задачу, работал оперативно и конструктивно.
Ответный отзыв
Petru44o
Андрей 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$133
10 баллов
4 года назад
Озвучка текста на русском и английском.
Было приятно поработать над проектом Ивана. Отмечу чётко поставленную задачу, оперативную обратную связь и своевременную оплату.
Текст озвучили оперативно и качественно. Спасибо Андрею за сотрудничество.
Ответный отзыв
Breeze2
Денис 
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$80
10 баллов
4 года назад
Необходимо сверстать страницу.
Очень рад нашему сотрудничеству. Все на высшем уровне - контактность, постановка задачи и своевременность оплаты. Однозначно рекомендую!
Денис сверстал сайт качественно и адаптивно. Учел все пожелания. Рекомендую.
Ответный отзыв
Vasiled
35 летТаиланд
11 лет в сервисе
Был
день назад
$22
10 баллов
4 года назад
Создать баннер 160*600
Спасибо Ивану за проект. 5 баллов из 5.
Василий сделал отличный баннер, еще и добавил анимацию.
Ответный отзыв
Vasiled
35 летТаиланд
11 лет в сервисе
Был
день назад
$230
10 баллов
4 года назад
Сделать дизайн стартовой страницы для сайта
Очередное сотрудничество: всё прошло отлично, к цели пришли быстро. Интересная задача. Иван ведёт конструктивную беседу: всё по делу в рамках задачи. Оплата была моментальная. Мои рекомендации.
Работа выполнена быстро и качественно, как всегда у Василия.
Ответный отзыв