Данная задача включает в себя в большей степени дизайн и в меньшей UX. Подробное описание можно найти здесь: https://docs.zoho.com/file/f5754809f3706ee8b489caef2dd936f3c4785 Мы готовы доплачивать за скрупулёзность, хотелось бы чтобы подошли к задаче максимально ответственно и продумали все детали.